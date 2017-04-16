% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

21 cezaevinde sandıktan 'hayır' çıktı

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında sayım işlemlerinin sona erdiği 21 cezaevinde tutukluların çoğunluğu "hayır" oyu verdi.

21 cezaevinde sandıktan 'hayır' çıktı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 23:30

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında tutuklular da cezaevinde kurulan sandıklara giderek oy kullandı.

Şu ana kadar 21 cezaevinde 9 binin üzerinde tutuklu oy verdi. Sayım işlemleri tamamlanan cezaevlerinde tutukluların bin 989'u "evet", 7 bin 553'ü ise "hayır"dan yana tercihte bulundu. Bu cezaevlerinin tümünde "hayır" oyları, "evet" ten fazla çıktı.

Bayburt'taki M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 160 "hayır"- 25 "evet", Rize L Tipi Cezaevinde ise 371 "hayır" - 101 "evet" oyu sayıldı.

Van'daki Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklular da tercihini "hayır"dan yana kullandı. Buradaki sandıklardan 273 "hayır", 10 "evet" oyu çıktı.

 FETÖ üyelerinin bulunduğu cezaevlerinde "hayır" önde

FETÖ mensubu tutukluların ağırlıklı olduğu Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde 201 "hayır" - 128 "evet", Erzurum H Tipi Cezaevinde 492 "hayır" - 23 "evet", Elazığ E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 246 "hayır" - 85 "evet", Elazığ T Tipi Cezaevinde ise 814 "hayır" - 60 "evet" oyu verildi. Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumunda ise tutukluların 837'si "hayır" - 35'i "evet"ten yana tercihte bulundu. Malatya E Tipi Cezaevinde de 577 "hayır" - 147 "evet" oyu sayıldı.

Gaziantep E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutukluların 449'u "evet", 490'ı ise "hayır" oyu verdi.

 Silivri'deki oy sayısı

Terör örgütü üyelerinin de tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki sandıktan 183 "evet" - 696 "hayır" oyu çıktı. Menemen T tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda ise tutuklulardan 60'ı "evet", 642'si "hayır"dan yana tercihini kullandı. Bu cezaevinde 9 oy da geçersiz kabul edildi.

Silivri 1 No'lu Cezaevindeki sandıktan 565 "hayır", 108 "evet" oyu çıkarken 4 oy geçersiz sayıldı.

 
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Muhammet

ceza evinde sandık ne iş

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tomtomtummy

Anayasa ceza kanunlari ihlal edip tutuklu bulunanlarin secme haklari elinden alinmalidir. Suc islediklerinde siyaseti belirleme gucleri olan oy verme hakkinin elinden alinmasi sorumlu semen vatandasin kanunlara riayet etmesine tesvik edebilmelidir. Dusunun bir kere Turkiye'nin butunlugunu yok etmeye kalkacaksin, dusmanlar icin casusluk yapacaksin sonra da kalkip hukumetin nasil yol almasi gerektigine yon vereceksin. Boyle bir sacmalik olur mu? Yok iste ABD de hukumluler oy kullanamaz. Bu milletler bosuna ileri gitmemisler.

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Abdülaziz

Bunlara neden oy kullandırılır toplumun dışladığı tiplere hela fetöcü teröristlere !

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Faik

Demekki ıslah olmamışlar bunlar idam oylamasında da hayır vermezse ben birşey bilmiyorum.

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Erdoğan

Amerika da gibi suçlular oy kullanmasın.

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hercai

Vay ''Hayir''sizlar vay! Idamdan mi korkuyordunuz yoksa! Adam oldurmek kolay ise IDAM da kolay olmali, hem de aninda!

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