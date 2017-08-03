2050'nin dev ekonomileri açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası

Öyle görünüyor ki dünyamız2050 yılında bugünkünden çok farklı olacak. Aynı şekilde ekonomi ve finans dünyası da bu değişimden fazlasıyla etkileneceğe benziyor.

PwC’ nin yayınladığı son raporlardan biri günümüzden 33 yıl sonraki ekonomi dünyasını mercek altına alıyor.

“Geleceğe dair: Küresel ekonomik düzen 2050 yılında nasıl olacak?" başlıklı rapor satın alma gücü paritesine dayalı gayri safi yurt içi hasıla (PPP) miktarına göre 32 ülke ekonomisi sıralıyor.

Malum olduğu üzere PPP makro ekonomide ülkeler arası ekonomik üretkenlik ve yaşam standartlarını belirli bir zaman diliminde ölçmeye yarayan bir gösterge.

Rapora göre Amerika haricinde, Almanya, Japonya gibi günümüzün güçlü ekonomileri mevcut sıralamasından aşağılara düşüyorlar. Bu düşüşü hindistan ve endonezya gibi gelişmekte olan ülkelerin sıralamalarda yükselişi izliyor.

Rapora göre Türkiye’nin $5.184 Trilyon Dolar PPP’si ile 11. sırada olduğu, 2050 yılında dünyanın en büyük 32 ekonomisi sıralaması şöyle olacak. ( Amerika’nın mevcut PPP miktarı şuanda $18.562 Trilyon dolardır)

32. Hollanda — $1.496 trilyon.

31. Kolombiya — $2.074 trilyon.

30. Polonya — $2.103 trilyon.

29. Arjantin — $2.365 trilyon.

28. Australya — $2.564 trilyon.

27. Güney Afrika — $2.570 trilyon.

26. İspanya — $2.732 trilyon.

25. Tayland — $2.782 trilyon.

24. Malezya — $2.815 trilyon.

23. Bangladeş — $3.064 trilyon.

22. kanada — $3.1 trilyon.

21. İtalya — $3.115 trilyon.

20. Vietnam — $3.176 trilyon.

19. Filipinler — $3.334 trilyon.

18. Güney Kore — $3.539 trilyon.

17. İran — $3.900 trilyon.

16. Pakistan — $4.236 trilyon.

15. Mısır — $4.333 trilyon.

14. Nijerya — $4.348 trilyon.

13. Suudi Arabistan — $4.694 trilyon.

12. Fransa — $4.705 trilyon.

11. Türkiye — $5.184 trilyon.

10. İngiltere — $5.369 trilyon.

9. Almanya — $6.138 trilyon.

8. Japonya — $6.779 trilyon.

7. Meksiya — $6.863 trilyon.

6. Rusya — $7.131 trilyon.

5. Brazilya — $7.540 trilyon.

4. Endonezya — $10.502 trilyon.

3. Amerika Birleşik Devletleri — $34.102 trilyon.

2. Hindistan — $44.128 trilyon.

1. Çin — $58.499 trilyon.

Kaynak: İktisat.biz