204 kez ByLock'a giriş yapmış

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen Cumhuriyet Gazetesi’nin muhasebe servisinde görevli Yusuf Emre İper hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen İper’in, kendi adına ait telefon hattına el konulmadan 1 gün önce telefonun temizlik yaptığı belirlendi.

İLK 2014’TE KULLANMIŞ

İper’in ByLock’a ilk defa 26 Ağustos 2014 tarihinde girdiği anlatılan iddianamede, şüphelinin son olarak ise 13 Eylül 2014 tarihinde programa girdiği ifade edildi. İper’in bu tarih aralığında toplam 204 kez ByLock’a giriş yaptığı belirlendi.

SANAL DARBE SÖYLEMİ

İddianamede şüphelinin Twitter hesabından 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası yaptığı paylaşımlar da yer aldı. İper’in darbe girişiminin yaşandığı gece, ‘’Canım ülkem neler gördü... Sanal darbeler... Oyundan darbeler... Düşün her seferinde kim güçleniyor’’ şeklinde paylaşımlar yaptığı ifade edildi.

O MANŞETE DESTEK ÇIKTI

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasından sonra 2 Haziran 2015'de gazetede ‘Sorumlu Benim’ başlıklı destek mesajı yayınlandığı, destek verenler listesinde şüpheli Yusuf Emre İper’in fotoğrafının da olduğu kaydedildi. İddianamenin Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin de yargılanacağı ana davayla birleştirilmesi istendi.

DAVA BUGÜN GÖRÜLECEK

İddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, gazetenin yazar ve yöneticileri bugün hakim karşısına çıkacak.

Yeni Şafak