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"2025 yılına kadar 6 ülke AB'ye girebilir"

Türkiye'yi oyalayan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 2025 yılına kadar altı Batı Balkan ülkesinin AB’ye girebileceğini söyledi.

06 Şubat 2018 Salı 22:13
"2025 yılına kadar 6 ülke AB'ye girebilir"

Zeit Online’da yer alan habere göre, AB Komisyonu Batı Balkan ülkelerine 2025’e kadar AB’ye girebilmeleri sözünü verdi. Strasbourg’da Avrupa Parlamentosu önünde basına konuşan Juncker bu ülkelerin “hala şartları yerine getirmekten çok uzak” olduklarını vurgulayarak “Fakat 2025 tarihi bu ülkeleri gittikleri yolda konsantre olmalarına yardımcı olup cesaretlendirmeli. Bu cesaret verici ve belirleyici bir tarih” dedi.

Juncker yaptığı açıklamada şu değerlendirmeleri yaptı: “Batı Balkan ülkelerinde istikrar ve refah için yapılan yatırımlar AB’nin güvenliği ve geleceğine yapılan yatırımlardır.”

AB Komisyonu tarafından yayınlanan yeni bir strateji belgesinde bu ülkelerde rekabetçi olmayan ekonomi, rüşvet ve devletler arası ihtilaflar eleştirildi. Örneğin Sırbistan Kosova’nın bağımsızlığını halen kabul etmiyor. Juncker, “Bu sorunlar AB’ye girmeden önce çözülmeli yoksa AB’ye katılmaları mümkün değil” dedi.

Sırbistan ve Karadağ ile görüşmelerin başladığı belirtilen habere göre Makedonya ve Arnavutluk şu anda resmen AB’ye aday ülke statüsünde fakat müzakereler başlamış değil. Kosova ve Bosna-Hersek ise AB nezdinde “potansiyel aday” kategorisinde yer alıyor.

Zeit Online’ın haberine göre Arnavutluk dışında hepsi eski Yugoslavya devletinin parçası olan tüm bu ülkeler uzun süredir Brüksel tarafından potansiyel aday olarak görülüyor.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 22:13
  1. Batı Balkan ülkeleri
  2. Sırbistan
  3. Karadağ
  4. AB Komisyonu
  5. Bosna-Hersek
  6. Kosova
  7. avrupa birliği

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn28021 sa önce
    AB gavur ülkeler (hiristiyan) birliğidir. Müslüman bir ülkeyi hiç alırlarmı? Kendi kendimize gelin güvey oluyoruz.
  • BaybarsBaybars1 sa önce
    Mevlana rumuzlu ezik ismini degistirde aristo falan koy cunku senin ruh haline avrupai isimler gider avrupanin bixim arkamizdan cevirdigi islere dusmanlarimizi desdeklemesine bizim yerimizde baska bir devlet olsa coktan savas cikarirdi ogrende gel
  • SekarSekar2 sa önce
    ulan cok yakinda size bütün dünya girecek
  • mevlanamevlana2 sa önce
    ben olsam ben de almam zira adamlara hergün küfrediyorsunuz,hergün adamları darp ediyorsunuz kibir ve gururunuzdan geçilmiyor.adamlar alırlar mı?
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