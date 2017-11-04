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'2025 senesinde Mars'a ayak basacağız'

Teknoloji ve bilim dünyasının 'aykırı çocuğu' Elon Musk, gelecekte teknolojinin alacağı boyut hakkında tahminlerde bulundu.

04 Kasım 2017 Cumartesi 13:36
'2025 senesinde Mars'a ayak basacağız'

Güney Afrika asıllı mucit, mühendis ve girişimci olan Elon Musk, son yıllarda en çok ses getiren ve duyanları heyecanlandıran isimlerden birisi. Musk, uzaya dair hayallerini gerçekleştirebilmek için Spacex isminde uzay şirketi kurdu. Bir uzay aracını uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını başarılı bir şekilde dünyaya indirmeyi başaran ilk özel sektör şirketi olan SpaceX'in amaçlarından birisi de Mars'ta bir koloni kurabilmek.

Elon Musk, Stanford'da başladığı uygulamalı fizik doktorasını bir yazılım projesi geliştirmek için iki gün sonra bırakmış ve geliştirdiği bu yazılımı yaklaşık 350 milyon dolara satmayı başarmış bir isim. İnsanlığın geleceğini en çok etkileyecek 3 konu olarak; inernet, temiz enerji ve uzayı gören Musk yaşayan en büyük mucitlerden ve girişimcilerden biri olarak görülüyor.

Bu dahi ismin geleceğe dair oldukça şaşırtıcı tahminleri var. Bunların en önemli olanları ise şöyle:

2018: İnsanlar tekrar kullanılabilir roketlerle uzaya uçabilecekler.

2024: Yapay zeka insanlar için gerçek bir tehdit oluşturacak.

2025: Tesla, Apple kadar değerli hale gelecek.

2025: İnsanlık Mars'a ayak basacak.

2027: Yeni üretilen tüm araçların yarısından fazlası elektrikli olacak.

2033: Güneş ana güç kaynağı haline gelecek.

2037: Arabalar artık bir direksiyona sahip olmayacak.

2040: İnsalık Mars'a bir şehir kurup gezegeni kolonize edecek.

2040: Yapay zeka her alanda insanı tamamen geride bırakacak.

2060: Yaklaşık 1 milyon insan Mars'ta yaşıyor olacak.

Elon Musk Global SatShow için Türkiye'ye geliyor

Gerçek hayatın Tony Stark'ı olarak bilinen Elon Musk kimdir?

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 13:36
  1. Elon Musk
  2. tesla motors
  3. SpaceX
  4. Mars
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