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2020 seçimlerinde Trump'ın rakibi olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Selçuk Şirin kaleme aldığı son yazısında Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’ın 2020’de ABD Başkan adayı olacağını yazdı.

22 Ekim 2017 Pazar 09:56
2020 seçimlerinde Trump'ın rakibi olacak

Hürriyet gazetesi Selçuk Şirin kaleme aldığı son yazısında Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’ın 2020’de Donald Trump’a karşı ABD Başkan adayı olacağını yazdı.

Mark Zuckerberg’ın adaylığının birinci işareti olarak, Harvard mezuniyet töreni konuşmasını gören Şirin, “Zuckerberg bir CEO olarak değil, bir siyasetçi olarak toplumsal sorunlara vizyoner çözümler önerdi. Bir başkan olarak neyi nasıl yapacağının geniş bir özetini sundu. Bu adım başkanlık için önemli, ama tek başına vizyoner olmak başkanlığa giden süreçte yetersiz.” dedi.

Şirin sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Zuckerberg’in başkan adayı olacağını gösteren ikinci işaret bence daha önemli, zira başkanlık bir ekip işi. Zuckerberg geçen sene kurduğu vakfa David Plouffe’u aldı. Türkiye’de pek tanımıyoruz ama eğer Obama 2008’de başkan olduysa bunu büyük ölçüde tüm kampanyayı yöneten akıl küpü başdanışmanı David Plouffe’a borçlu. Plouffe’un yazdığı ve 2008 seçimini anlattığı ‘The Audacity to Win’ adlı kitabı, politik kampanya meraklısı herkese bir ders kitabı olarak öneririm. Zuckerberg başkanlığa giden süreçte kurduğu ekibe Plouffe dışında Bush ve Clinton kampanyalarını yöneten iki usta ismi de kattı.”

Selçuk Şirin, yazısının son bölümünde de Zuckerberg’in adaylığının neredeyse kesin olduğunu gösteren son işareti de açıkladı. Şirin, “Zuckerberg’in adaylığının neredeyse kesin olduğunu gösteren son işaret ise çıktığı ‘dinleme turu’. Facebook gibi bir platformla istediği kitleye ulaşabilen Zuckerberg, bir yıl boyunca 50 eyaletin hepsini dolaşıp yurttaşların dertlerini yerinde dinlemeye karar verdi. Obama, Clinton ve Trump da böyle başlamıştı. Önce ‘dinleyip’ sonra çözüm önermek Amerikan siyasetindeki en eski sayfa.” İfadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 09:56
  1. Mark Zuckerberg
  2. Donald Trump
  3. ABD
  4. Clinton
  5. Obama
  • Ömer arslanÖmer arslan21 sa önce
    Bizim verdiğimiz oyu saymıyonmu....
  • AtakanAtakan22 sa önce
    Kim gelirse gelsin önemli değil ülkenin hedefi değişmez çünkü amerikayı istihbarat örgütleri yönetiyor
  • YerliYerli22 sa önce
    Hırsız yuhudi soysuzu. Senin fb ni kullananda kabahat. Iki germeyedursun geberen müslümanlara yuh olsun. Yazık.. bugüne kadar boyları uzamış fb kullandıkları için bir sormak gerek.
  • Şenol Şenol 23 sa önce
    ABD halkı için korkunç bir durum .ABD ve halkının çıkarlarından ziyade İsrailin çıkarları için Dünyayı ateşe veren bir yahudinin ABD bin başına gelmesi Dünya için korkunç ve yıkıcı olur
  • asas23 sa önce
    ben cobanim.sana asla hayvan diyemem.cunku hic bir ise yaramazsin
  • Pehlivanoğlu Pehlivanoğlu 1 gün önce
    ZenginSon derece güçlüDünya yınispoyanaş ediyorYahudiYandık
  • AbdoAbdo1 gün önce
    Hepsi yahudi. Bir yahudi gidiyor ötekisi geliyor. Abd Yahudi işgali ve yonetimi altında. Muhalefet bile kazansa onlarda yahudi. Varın artık anlayın
  • CanCan1 gün önce
    Gözün olsaydı görürdün kimin yanında Cumhurbaşkanı. Nankörlük insanın kanında var ne yazıkki
  • Uh-1Uh-11 gün önce
    ABD nin başına yine yahudinin biri gidip biri gelecek anlaşılan.
  • Avini Avini 1 gün önce
    ... Markbu işlerseni aşar / cebindeki bir kaç milyar dolardan olma
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