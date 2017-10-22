2020 seçimlerinde Trump'ın rakibi olacak

Hürriyet gazetesi Selçuk Şirin kaleme aldığı son yazısında Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’ın 2020’de Donald Trump’a karşı ABD Başkan adayı olacağını yazdı.

Mark Zuckerberg’ın adaylığının birinci işareti olarak, Harvard mezuniyet töreni konuşmasını gören Şirin, “Zuckerberg bir CEO olarak değil, bir siyasetçi olarak toplumsal sorunlara vizyoner çözümler önerdi. Bir başkan olarak neyi nasıl yapacağının geniş bir özetini sundu. Bu adım başkanlık için önemli, ama tek başına vizyoner olmak başkanlığa giden süreçte yetersiz.” dedi.

Şirin sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Zuckerberg’in başkan adayı olacağını gösteren ikinci işaret bence daha önemli, zira başkanlık bir ekip işi. Zuckerberg geçen sene kurduğu vakfa David Plouffe’u aldı. Türkiye’de pek tanımıyoruz ama eğer Obama 2008’de başkan olduysa bunu büyük ölçüde tüm kampanyayı yöneten akıl küpü başdanışmanı David Plouffe’a borçlu. Plouffe’un yazdığı ve 2008 seçimini anlattığı ‘The Audacity to Win’ adlı kitabı, politik kampanya meraklısı herkese bir ders kitabı olarak öneririm. Zuckerberg başkanlığa giden süreçte kurduğu ekibe Plouffe dışında Bush ve Clinton kampanyalarını yöneten iki usta ismi de kattı.”

Selçuk Şirin, yazısının son bölümünde de Zuckerberg’in adaylığının neredeyse kesin olduğunu gösteren son işareti de açıkladı. Şirin, “Zuckerberg’in adaylığının neredeyse kesin olduğunu gösteren son işaret ise çıktığı ‘dinleme turu’. Facebook gibi bir platformla istediği kitleye ulaşabilen Zuckerberg, bir yıl boyunca 50 eyaletin hepsini dolaşıp yurttaşların dertlerini yerinde dinlemeye karar verdi. Obama, Clinton ve Trump da böyle başlamıştı. Önce ‘dinleyip’ sonra çözüm önermek Amerikan siyasetindeki en eski sayfa.” İfadelerini kullandı.