THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

2020 Dünya Hava Oyunları Türkiye’de oynanacak

Olimpiyatlardan sonra dünyanın en büyük organizasyonu olan 2020 Dünya Hava Oyunları için 7 aday ülke arasında son ikiye ABD ile Türkiye kaldı.

09 Şubat 2018 Cuma 17:46
2020 Dünya Hava Oyunları Türkiye’de oynanacak

1925’te Atatürk’ün kurduğu Türk Hava Kurumu (THK), 1929’dan beri 100’ü aşkın faal üyesi olan FAI'nın en saygın üyelerinden biri olup o günden bugüne gelişmiş alt yapısı ve yetişmiş kadrolarıyla Türkiye’nin Milli Hava Sporları Kontrol Otoritesi (NAC) unvanını taşıyor. 2020 Dünya Hava Oyunları'nı Türkiye’ye kazandırmak için büyük bir ciddiyetle çalışan THK, 7 aday ülke arasından Amerika Birleşik Devletleri ile son ikiye kaldı. Türkiye, oy birliğiyle ipi göğüsledi ve oyunlara ev sahipliği yapma hakkını kazandı. Oyunlar için resmi anlaşma ise 14 Şubat 2018’de Lozan Olimpiyat Müzesi'nde FAI ve THK arasında imzalanacak.

Olimpiyatlardan sonra katılımcı açısından dünyanın en büyük yarışması olan oyunlara, 100’den fazla ülkeden 4 binin üzerinde sporcu katılacak. Türkiye’nin tanıtımı açısından büyük önem arz eden 5. Dünya Hava Oyunları’nın sloganı da “İstikbal Göklerdedir” olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:46
  1. dünya hava oyunları
  2. abd
  3. hava sporları federasyonu
  4. faı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O isim FETÖ'den beraat etti
    1. O isim FETÖ'den beraat etti
    2. Dergilik ailesi genişliyor
    3. Kağıthane Belediyesi 370 bin ağacı..
    4. Meteoroloji uyardı: yaklaşıyor...
    5. Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın
    6. Savaş çıkaracaklardı, arka arkaya..
    7. Yerli Tank için son uyarı verildi: Bu..
    8. Bakan Çavuşoğlu'ndan harekat vurgusu
    9. Çavuşoğlu: Bugün bertaraf etmezsek...
    10. Yer: Diyarbakır... Herkes buraya geliyor
    11. İran: ABD, DEAŞ'lıları o ülkeye..
    12. Gazze'de artık son noktaya gelindi
    13. Muhalifler öldürmüştü... Cenazesi..
    14. Çukurca'dan acı haber
    15. Rusya koridor açtı DEAŞ saldırdı
    16. Katiller birbirine girdi: ABD savaş..
    17. ABD'den Türkiye ve Tillerson açıklaması
    18. Terör örgütü PKK o kasabayı işgal etti
    19. Oğlunun silah arkadaşına bu soruyu..
    20. Fikret Orman: Maç ertelensin
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin