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2019’un işaret fişeğini Güneysu’dan yaktı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde arabasından inerek kendisini karşılayan hemşehrilerini selamlayarak kısa bir konuşma yaptı.

06 Ağustos 2017 Pazar 22:59
2019’un işaret fişeğini Güneysu’dan yaktı...

Hafta sonunu yurt gezilerine ayıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Malatya’nın ardından gece memleketi Rize’ye geçti. Burada sokakta hemşehrilerine hitap eden Erdoğan, “İnşallah sizlerle el ele, omuz omuza vermek suretiyle 2019’da çok daha farklı bir netice bekliyoruz” dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere helikopterle Rize’nin Güneysu ilçesine gelen Erdoğan’ı, Güneysu merkezde çok sayıda kişi karşıladı. Burada halka seslenen Erdoğan, ana-baba ocağında hemşehrileri ile tekrar bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

2-3 GÜN DİNLENECEK

Çay hasat mevsiminin bereketli olmasını temenni eden Erdoğan, gün boyunca Malatya’da açılış töreni yaptıklarını, öncesinde İstanbul’da önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ana-baba ocağında 2-3 gün, Rize ve Trabzon’da olacağına değinen Erdoğan, “Herhalde Rize ve Trabzon’da bize bir dinlenme fırsatı verirsiniz. Buraya gelmişken Rize Havalimanı’nın çalışmalarını da bir yerinde gidip kontrol edeceğiz. Trabzon’daki çalışmaları inşallah ilgili bakan arkadaşlarımla beraber kontrol edeceğiz” diye konuştu.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın “Başkanım Rizespor’a da bir el at” sözleri üzerine yöre şivesi ile “Karışturma orayi” dedi.

GÜNEYSU’DAN REKOR SÖZÜ

Hafta için Ankara’ya döneceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “İnşallah sizlerle el ele, omuz omuza vermek suretiyle 2019’da çok daha farklı bir netice bekliyoruz. Şunu da açık söylüyorum. Güneysu niye bir numara olmadı? Rize niye bir olmadı Türkiye genelinde? Bunu istemek de herhalde Cumhurbaşkanınınızın hakkıdır değil mi?” Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, ardından Merkez Mahallesi’ndeki evine geçti. 

Gece bunlar yaşanırken, sabah da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Geliştirme Vakfı Güneysu Konakları inşaat alanında incelemelerde bulunan Erdoğan, yaklaşık 1 saat süren incelemede yetkililerden bilgi aldı. Yapılan örnek daireyi de gezen Erdoğan, inşaat alanından ayrılışında kendisini bekleyen işçilerle fotoğraf çektirdi ve vatandaşları selamladı.

HAVAALANINI İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Rize-Artvin Havalimanı şantiyesinde de incelemelerde bulundu. Projenin gerçekleştirildiği Pazar ilçesi Yeşilköy mevkiine gelen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. 1.5 saat süren incelemelerinin ardından Erdoğan, şantiye çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 22:59
  1. 2019’un işaret fişeğini Güneysu’dan yaktı
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Rize
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