'2019 Seçimlerinde büyük başarılara imza atacağız'

Düzenlenen istişare toplantısına Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, belediye meclis üyeleri ve teşkilat yöneticileri katıldı.

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, ilçe kongrelerinin ardından yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çalışmalarına hızlı bir şekilde başladıklarını belirtti. AK Parti'nin, 2023 hedefleri doğrultusunda hızla ilerlediğini ifade eden Dolular, 2019'da yapılacak yerel ve genel seçimlere en kısa sürede hazır olacaklarını vurguladı.

“2019’DA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ”

"Görev süremiz boyunca dava şuuru içerisinde ilçemiz, ülkemiz ve milletimiz için çalışacağız" ifadesini kullanan Dolular, şunları kaydetti:

“Bu makamlar millete hizmet etme makamlarıdır. Efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. İlçe kongremizin ardından yeni yönetimimiz oluştu. Yeni yönetimimizde görev alan tüm arkadaşlarım aynı şuur ve bilinç içerisinde hizmet edecekler buna inancım tam. Görev süremiz boyunca ilçemize, ülkemiz ve milletimize hizmet etmenin gayreti içinde olacağız. Şükürler olsun ki bize Allah doğduğumuz büyüdüğümüz memlekete hizmet etmeyi nasip etti. İnşallah biz de bize güvenenleri mahcup etmeden görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz. AK Parti Meram İlçe Teşkilatı; Teşkilat Başkanımız, Belediye Başkanımız, Meclis Üyelerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, Mahalle Temsilcilerimiz ve muhtarlarımız hep birlikte el ele birlik ve beraberlik içinde, 2019 yerel ve genel seçimlerinde büyük başarılara imza atacaktır''





“MERAM’IN KRONİKLEŞMİŞ SORUNLARINA NEŞTER VURDUK”

Belediyenin yatırımları ve projeleri hakkında bir sunum yapan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da, “1 milyon 410 bin metrekarelik alanda 5 farklı bölgede yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları, 44 milyon metrekarelik alanda 60 mahallede imar planı revizyon çalışmaları ve 28 milyon metrekare alanda yürütülen 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulamaları ile Meram ilçesinin planlı ve sağlıklı gelişiminde dev adımlar atıyoruz. Meram’ın kronikleşmiş imar, mülkiyet ve plansız yapılaşma sorununa neşter vururken diğer taraftan büyük bir özveri ve fedakârlık ile çalışmaları sürdürüyoruz. Meram’da çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda göreve geldiğimiz andan itibaren vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda onlarca sosyal donatı ve yatırımı ilçemize kazandırdık. Çok sayıda yatırımın açılışını da bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Meram’a hizmet yolunda, teşkilatımızla, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve STK’larla iş birliğini sürdüreceğiz. Bu vesileyle AK Parti Meram İlçe Başkanımız Mustafa Dolular’ın şahsında yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum” dedi.