2018'in vergi, harç ve cezaları

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden TÜİK'in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,47 artış gösterdi.

Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK'in Yİ-ÜFE'sine göre açıklayan Maliye Bakanlığının, 2018 yılında esas alınacak oranı da bu ay ilan etmesi bekleniyor. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna da belirli limitlerde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi tanınıyor.



Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmazsa, damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları 1 Ocak 2018'den itibaren yüzde 14,47 artacak.



MTV, torba tasarıya göre belirlenecek



Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ise TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan ve "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda öngörülen şekilde değişmesi bekleniyor.



Cep telefonlarından alınan Özel iletişim vergisi 47,7 liradan 54,6 liraya;

6 aylık pasaport harcı 115,9 liradan 132,7 liraya;

1 yıllık pasaport harcı 169,5 liradan 194 liraya,

3 yıldan fazla süreli pasaport harcı 553,4 liradan 633 liraya çıkacak.

B sınıfı ehliyet harcı 418,3 liradan 479 liraya;

Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 206,5 liradan 236,4 liraya yükselecek.



ALKOL CEZASI BİN LİRA

Alkollü araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında uygulanan 876 liralık ceza bin lira olacak.

İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalananların cezası bin 99 liradan bin 258 liraya yükselecek.



EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI

Emniyet kemeri takmayanlara 96.5 lira yerine 110,5 lira ceza kesilecek.



GÜRÜLTÜSÜYLE KOMŞUSUNU RAHATSIZ EDEN YANACAK

Halka açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere uygulanacak para cezası 203 liradan 232,4 liraya çıkacak.

Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde, ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturan konutlar için ceza 843 liradan 965 liraya yükselecek.