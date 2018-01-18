2018'e 'çılgın proje' damga vuracak

Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoruna yapılacak projenin çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yıl ihalesinin yapılması planlanıyor

Ön proje Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, uygulama projesi ise yapım ihalesini kazanan yüklenici firma tarafından hazırlanacak

Kanal İstanbul’un üzerinden geçen karayolu ve demiryolu geçişlerinin kesitleriyle geçiş konum ve şartları, ön projenin tamamlanmasıyla yapım ihalesinden sonra yapılacak yapıma esas uygulama projesiyle netleşecek