2018'e 'çılgın proje' damga vuracak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de "çılgın proje" olarak kamuoyuna yansıyan Kanal İstanbul Projesi, cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olacak18 Ocak 2018 Perşembe 09:16
Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoruna yapılacak projenin çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yıl ihalesinin yapılması planlanıyor
Ön proje Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, uygulama projesi ise yapım ihalesini kazanan yüklenici firma tarafından hazırlanacak
Kanal İstanbul’un üzerinden geçen karayolu ve demiryolu geçişlerinin kesitleriyle geçiş konum ve şartları, ön projenin tamamlanmasıyla yapım ihalesinden sonra yapılacak yapıma esas uygulama projesiyle netleşecek