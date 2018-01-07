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2018’de vergiler değişti

Geçen hafta Resmi Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararının ardından, 2018 yılı vergi ve ceza uygulamalarına başlandı.

07 Ocak 2018 Pazar 09:33
2018’de vergiler değişti

Geçen hafta Resmi Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararının ardından, 2018 yılı vergi ve ceza uygulamalarına başlandı. Tarifelere kısmen zam gelirken damga vergisi oranlarında değişiklik yapılmadı.

Asgari ücretin vergisi dahil olmak üzere vergi mükellefleri geçen yıla göre bazı kalemlerde daha yüksek vergi ödeyecek.

DAMGA VERGİSİ TAVANI 2.135.949,30 LİRA

Her bir kâğıt için hesaplanacak azami Damga Vergisi tutarı 2018 yılında uygulanmak üzere 2.135.949,30 lira oldu.

DAMGA VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

-Maktu damga vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttı. Ancak nispi damga vergisine tabi kâğıtlar için oran değişmedi.

-Ücretler ve ücret sayılan her türlü ödemeler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisi oranı geçen yıl olduğu gibi binde 7,59.

-2018 yılında düzenlenen kira sözleşmeleri binde 1,89 oranında damga vergisine tabii.

-2018 yılında düzenlenen mukavelenameler, taahhütnameler, temliknameler, sulhnameler ve fesihnamelerde binde 9,48 oranında damga vergisine tabii.

YENİ TİCARET SİCİLİ ARAÇLARI

-Maktu harç tutarları yeniden değerleme oranında arttı. Sermaye şirketlerine ait işletmelerde yeni kayıt ve tescil harçları aşağıdaki gibi oldu:

-Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında 1.729,20 TL

-Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (her kişi için) 420,60 TL

-Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde 420,60 TL

Veraset ve intikal vergisi tarifesi

2018 yılında ölüm veya bağışlar nedeniyle intikal eden varlıklar için uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi, matrah dilimlerinin yeniden değerleme oranında artması sonucu şöyle oldu:

Pasaport harçları

Yeniden değerleme oranında meydana gelen artış sonucunda, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar için yeni harç tutarları şu şekilde oldu:

Yeni Gelir Vergisi tarifesi

Gelir Vergisi tarifesinin gelir dilimleri yeniden değerleme oranında arttı. 2018 yılı gelirlerine uygulanacak tarife:

Asgari ücretin vergisi

Vergi tarifesi, Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi tutarında meydana gelen değişiklikler sonrasında, Asgari Ücret üzerindeki yükler ile Asgari Ücretin işverene maliyeti verileri şu şekilde oluştu:

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 09:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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