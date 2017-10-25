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2018'de Türkiye'de düzenlenecek

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağının, Marmaris'te yapılacağı belirtildi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 20:25
2018'de Türkiye'de düzenlenecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Marmaris'te yapılan ve Türkiye'nin, WRC'ye dahil olması nedeniyle, prova niteliği taşıyan Marmaris Rallisi'nde incelemelerde bulunan Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) yetkililerinin sunduğu rapor çerçevesinde nihai karar verdildi.

FIA Ralli Komisyonu Başkanı Jarmo Mahonen ve FIA Güvenlik Delegesi Michele Mouton'un yanı sıra bu yarışı gözlemleyip, değerlendirmek için Marmaris'e gelen FIA yetkilileri, etapların kalitesi ve servis alanına hayran kaldıklarını dile getirdiler. WRC'de mücadele eden M-Sport World Rally Team ile Toyota Gazoo Racing yetkilileri de gelecek yıl mücadele edecekleri Marmaris Rallisi için detaylı incelemeler yaptı.

WRC Promotör Direktörü Oliver Ciesla, Marmaris Rallisi ile ilgili değerlendirmesinde, "WRC takvimine uygun olan bir ralli izlemek istedik ve TOSFED bunu kusursuz şekilde başardı. Tüm ekibi tebrik ediyorum. 2018'de takvime dönüşlerini kutluyorum. Gelecek yılın takvimi, spor tarihindeki en iyi anlardan biri olacak. Marmaris'te ormanda geçen etaplar, denizi kucaklayarak arka planda harika bir manzara oluşturuyor. WRC hayranları Marmaris'te mükemmel görüntülerle karşı karşıya kalacaklar." ifadelerini kullandı.

TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı da konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Dünya Ralli Şampiyonası'nın ülkemize yeniden gelmesi için gerçekten çok çalıştık, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Marmaris'e gelerek rallinin startını veren Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'ın bize verdikleri destekle kusursuz bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Elbette Muğla Valimiz, Marmaris Belediye Başkanımız ve diğer tüm yetkililer verdikleri destekler ve sağladıkları imkanlarla bu başarıyı yakalamamamızı sağladılar. Dünya Ralli Şampiyonası'nın ülkemize geri gelmesinden çok memnunuz ve unutulmayacak muhteşem bir organizasyon yapmak için çok çalışacağız."

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı gelecek yıl eylül ayında Marmaris'te yapılacak.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 20:25
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