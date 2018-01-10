2018’de teknoloji yine başucumuzda olacak

Milyarlarca dolarlık yatırımların yapıldığı teknoloji şirketleri 2018 yılında da yeni ürünlerini tüketicileriyle paylaşmaya hazırlanıyor. Bunların bir kısmı ise hayatı her alanda kolaylaştırmaya aday görülüyor.

Teknoloji her geçen gün durdurulamaz bir hızda büyüyor. Eskiden ‘hadi canım bu kadar da olmaz’ dediğimiz pek çok teknolojik ürün artık hayatımızda fazlasıyla yer buldu. İşte 2018’de bizleri bekleyen teknolojik ürünlerden bazıları:

YAPAY ZEKA OLUŞTURDU

Son dönemlerde adını sıkça duyabildiğimiz yapay zeka kavramı, aslında oldukça eski dönemlere ait olan bir kavram. Herhangi bir bilgisayar yada bilgisayarı doğrudan kontrol edebilen bir robotun çeşitli hizmetleri zeki insanlar gibi kusursuz olarak yerine getirme becerisi olarak tanımlanan yapay zeka kavramı, artık tüm şirketlerin gelecek planlamalarında yerini almış durumda.

SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİL HAYAL DEĞİL

Şoförsüz taşıtlar da 2018 yılında hayata geçirilmesi planlanan harika teknolojik gelişmeler arasında yer alıyor. Bu araçlar sayesinde artık ehliyet alma ortadan kalkıyor ve buna bağlı olarak trafik kazaları riskinin en aza düşürülmesi amaçlanıyor. Günün her saati kesintisiz olarak hizmet alabileceğiniz şoförsüz araçları telefonunuzdan aradığınızda birkaç dakika içerisinde adresinize gelerek sizi istediğiniz yere götürebilmektedir. Gitmek istediğiniz yerin mesafe ücretini de doğal olarak şoförsüz araca ödeyebilmektesiniz.

AKILLI UYGULAMALAR HER ALANA GİRDİ

2017 yılında filtrelerin ve gelişmiş özelliklerin bulunduğu fotoğraf düzenleme uygulamalarının kullanım açısından adeta mükemmelleştiğini gördük. Kullanıcı dostu uygulamalar daha fazla rağbet gördü. 2018’de video düzenlemek mobil cihazlar üzerinden çok daha kolay hale gelecek, böylece gelişmiş videolar oluşturma işlemi basitleşecek. Tüm bu gelişmeler video içeriklerin yükselişini tetikleyecek önemli bir gücü oluşturacak.

TARIM ROBOTLARI DA ARAMIZDA

Bu yıla teknolojik bakımdan damga vuracak önemli gelişmelerden biri de tarım robotları olacak. Tarım alanında hayatı daha da kolay bir hale dönüştürecek olan tarım robotları sayesinde sürülmesi gereken tarım alanlarında insan gücü tamamen tarihe karışacak.

SİBER GÜVENLİKSİZ OLMAZ

Siber güvenlik geçtiğimiz yılı şekillendiren teknoloji eğilimlerinden biriydi. Facebook ve Google şirketleri bu alanda büyük yatırımlar yapıyor. Diğerleri de bu şirketleri izliyor. Amaç ise daha güvenlikli sanal ortamlarda hizmet kalitesini arttırmak.

Uğurcan GÖKÇE