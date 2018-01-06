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2018'de rehavete kapılmamalıyız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 2017 yılında her alanda olumlu sonuçlar elde ettiğini hatırlattı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:12
2018'de rehavete kapılmamalıyız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 2017 yılında her alanda olumlu sonuçlar elde ettiğini hatırlatarak, “Bunlarla 2018’de rehavete kapılmamalıyız, riskleri göz ardı etmemeli ve fırsatları da gözden kaçırmamalıyız” açıklamasında bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “2017’de elde ettiğimiz olumlu sonuçlarla 2018’de rehavete kapılmamalı, riskleri göz ardı etmemeli ve fırsatları da gözden kaçırmamalıyız” dedi.

Hisarcıklıoğlu, 2017’de yaşanan gelişmeleri ve 2018’den beklentilerini değerlendirdi. Geçen yılın iyi bir performansla kapatıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, yılın tamamına ilişkin büyümenin yaklaşık yüzde 7 olmasını tahmin ettiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, 2017’de TOBB Nefes Kredisi’ni devreye soktuklarını hatırlatarak, “KOSGEB kanalıyla 50 bin lira faizsiz işletme kredisi çıkardık. Kredi Garanti Fonu için hükümetimizle istişare ettik ve kefalet kapasitesini artırdık. Hükümetimizle birlikte hayata geçirdiğimiz projeler, KOBİ’lere can suyu oldu. Ekonominin çarkları dönmeye başladı” diye konuştu.

Büyümeden sonra ikinci başarının istihdamdan geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu sayede 1,5 milyona yakın kişiye iş sağlandığını, Almanya ve Fransa’nın toplamından fazla istihdam ürettiklerini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, yatırımların 2017’de yeniden canlandığına işaret ederek, “Son 2 yılın en güçlü yatırım artışı son çeyrekte yaşandı ve 55 milyar lira daha fazla yatırım yapıldı” bilgisini verdi. İhracatta, 2016’nın tamamındaki rakama 2017 yılı bitmeden ulaşıldığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimizin 2017’de verdiği teşviklerin boşa gitmediğini görüyoruz. Bu adımlar özel sektöre ve girişimcilere güç verdi. Piyasadaki rahatlama, rakamlara da yansımış oldu. İçerde ve dışarıda, yaşadığımız her türlü sıkıntıya rağmen, Türkiye ekonomisi ve reel sektörümüzün ne kadar sağlam ve dinamik olduğunu da herkese gösterdik” değerlendirmesinde bulundu.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 10:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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