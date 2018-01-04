2018'de öldürülen ilk Filistinli Müslüman...

Filistinli yetkililerin verdiği bilgiye göre, İsrail kuvvetleri işgal altındaki Batı Şeria’daki Ramallah kasabasının kuzey eteklerinde bir Filistinli çocuğu vurdu.

Filistinli sağlık bakanlığı Çarşamba günkü saldırıda Deir Nitham, köyünden 17 yaşındaki Musab Firas el-Tamimi öldürüldü.

Bakanlık sözcüsü Maria Aqraa, yaptığı açıklamada “İşgal güçlerinin boynuna bir kurşun sıktıktan kısa süre sonra öldü” dedi.

“Ramallah’ta bir hastaneye kaldırıldı ve birkaç dakika sonra öldü.”

Times of Israel sitesinin haberine göre, İsrail ordusu Musab’ın “silah tuttuğu” görüldüğünü ancak ” el-Tamimi’nin silahı olduğu doğrulamamıştır” dedi.

Bir ordu sözcüsü, internet sitesine Musab’ın öldürülmesinin koşullarının araştırıldığını söyledi.

‘DÜNYA SESSİZCE İZLİYOR’

Musab, 19 Aralık’ta tutuklanan tanınmış genç aktivistin bitişik köyünde yaşayan Nabi Salih Tamimi ailesinin bir üyesiydi .

Aile, yasadışı Yahudi yerleşim bölgesi olan Halamish’e işgale karşı düzenlenen haftalık silahsız köy protestoları sırasında birkaçını gözaltına alıp öldüren İsrail ordusu tarafından yıllarca zulüm gördü.

Musab’ın babası olan Firas, İsrail ordusunun iki köy sakinini aylardır provoke ettiğini söyledi.

Babanın verdiği demeçte, İsrail askerleri Çarşamba günü yerel saatle 08: 00’de Deir Nitham’a baskın düzenledikten sonra, köydeki gençler onlarla karşılaşmak için dışarı çıktığını söyledi.

Firas; “İşgal ordusu hem Deir Nitham’ı hem de Nabi Salih gününü ve günümüzü yağmaladı, içeri girdiler, sakinleri rahatsız ettiler, geceleri evlerimize saldırdılar ve sokağa ses bombaları attılar.” Bu her geçen gün gerçeğimiz oldu “dedi.

“Sessiz kalamıyoruz ve izlemeye devam edemiyoruz, kimse bizi dinlemiyor – hiç kimse yaşayacağımız acıyı bilmiyor; dünya sessizce izliyor”.

ABD Başkanı Donald Trump , Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ettiği 6 Aralık tarihinden bu yana, Washington’un kararına karşı protestolar sırasında İsrailli ordusu tarafından 16 Filistinliyi öldürdü.

Musab’ın öldürülmesi, Trump’ın hareketine karşı protesto eylemleriyle ilgisi olmayan , onu 2018’de İsrail kuvvetleri tarafından vurularak öldürülen ilk Filistinli oldu.