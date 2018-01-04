Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

2018'de öldürülen ilk Filistinli Müslüman...

İsrail kuvvetleri işgal altındaki Batı Şeria’daki Ramallah kasabasının kuzey eteklerinde bir Filistinli çocuğu vurdu.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:32
2018'de öldürülen ilk Filistinli Müslüman...

Filistinli yetkililerin verdiği bilgiye göre, İsrail kuvvetleri işgal altındaki Batı Şeria’daki Ramallah kasabasının kuzey eteklerinde bir Filistinli çocuğu vurdu.

Filistinli sağlık bakanlığı Çarşamba günkü saldırıda Deir Nitham, köyünden 17 yaşındaki Musab Firas el-Tamimi öldürüldü.

Bakanlık sözcüsü Maria Aqraa, yaptığı açıklamada “İşgal güçlerinin boynuna bir kurşun sıktıktan kısa süre sonra öldü”  dedi.

“Ramallah’ta bir hastaneye kaldırıldı ve birkaç dakika sonra öldü.”

Times of Israel sitesinin haberine göre, İsrail ordusu Musab’ın “silah tuttuğu” görüldüğünü ancak ” el-Tamimi’nin silahı olduğu doğrulamamıştır” dedi.

Bir ordu sözcüsü, internet sitesine Musab’ın öldürülmesinin koşullarının araştırıldığını söyledi.

‘DÜNYA SESSİZCE İZLİYOR’

Musab,  19 Aralık’ta tutuklanan tanınmış genç aktivistin bitişik köyünde yaşayan Nabi Salih  Tamimi ailesinin bir üyesiydi .

Aile, yasadışı Yahudi yerleşim bölgesi olan Halamish’e işgale karşı düzenlenen haftalık silahsız köy protestoları sırasında birkaçını gözaltına alıp öldüren İsrail ordusu tarafından yıllarca zulüm gördü.

Musab’ın babası olan Firas, İsrail ordusunun iki köy sakinini aylardır provoke ettiğini söyledi.

Babanın verdiği demeçte, İsrail askerleri Çarşamba günü yerel saatle 08: 00’de Deir Nitham’a baskın düzenledikten sonra, köydeki gençler onlarla karşılaşmak için dışarı çıktığını söyledi. 

Firas; “İşgal ordusu hem Deir Nitham’ı hem de Nabi Salih gününü ve günümüzü yağmaladı, içeri girdiler, sakinleri rahatsız ettiler, geceleri evlerimize saldırdılar ve sokağa ses bombaları attılar.” Bu her geçen gün gerçeğimiz oldu “dedi.

“Sessiz kalamıyoruz ve izlemeye devam edemiyoruz, kimse bizi dinlemiyor – hiç kimse yaşayacağımız acıyı bilmiyor; dünya sessizce izliyor”.

ABD Başkanı Donald Trump , Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ettiği 6 Aralık tarihinden bu yana, Washington’un kararına karşı protestolar sırasında İsrailli ordusu tarafından 16 Filistinliyi öldürdü.

Musab’ın öldürülmesi, Trump’ın hareketine karşı protesto eylemleriyle ilgisi olmayan , onu 2018’de İsrail kuvvetleri tarafından vurularak öldürülen ilk Filistinli oldu.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:32
  1. Deir Nitham
  2. Nabi Salih
  3. ABD Başkanı Donald Trump
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş Belediye Başkanı görevden alındı
    1. Beşiktaş Belediye Başkanı görevden..
    2. İstanbul'da saldırı davasında tahliye
    3. Öğrencileri taşıyan minibüs ile..
    4. Cani baba hakkında istenen ceza belli..
    5. Yangın sonrası makam odasına böyle girdi
    6. Sınırda 15 canlı bomba öldürüldü
    7. Fatih Terim'in yardımcısı belli oldu
    8. İşte dünyanın en kısa ve en hüzünlü..
    9. Yemen’de savaş şiddetlendi: 24 saatte..
    10. ABD'de işsizlik başvuruları..
    11. PKK'lı teröristin ablası DEAŞ'lı..
    12. 1950'lilerin Türk dış politikasını..
    13. Japon balığına tekerlekli sandalye yaptı
    14. Kolundaki leke yüzünden ölüyordu
    15. O örgüt HAMAS'a savaş ilan etti
    16. 'Kaçak salep orkideleri' bilime hizmet..
    17. FETÖ tutukluusu iş adamı tahliye edildi
    18. FETÖ firarisi Komiser Hüseyin Korkmaz..
    19. Katliam gibi kaza! Tren, kamyon ve..
    20. Trafiği artık onlar yönetecek!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha