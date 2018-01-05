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2018'de öldürülen ilk Filistinli: Musab Firas al-Tamimi

Filistinli yetkililer 2018 yılında İsrail askerleri tarafından şehit edilen ilk Filistinlinin 17 yaşında bir genç olduğunu duyurdu.

05 Ocak 2018 Cuma 11:40
2018'de öldürülen ilk Filistinli: Musab Firas al-Tamimi

Ramallah yakınlarında işgal edilmiş bir bölgede bir İsrail askeri tarafından öldürülen 17 yaşındaki Filistinli Musab Firas al-Tamimi'nin 2018'de İsrail askerleri tarafından öldürülen ilk Filistinli olduğuna inanılıyor. İsrail ordusu da gencin vurularak öldürüldüğünü doğruladı.

HENÜZ 17 YAŞINDA…

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Maria Aqraa'nın Al Jazeera'ya verdiği bilgiye göre “İşgal güçlerinin boynundan vurmasından kısa bir süre sonra vefat etti.”

İSRAİL 'BIÇAKLA SALDIRDI' DEDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise e-posta yoluyla yağptığı açıklamada gencin Ramallah'ın on dört mil kuzeybatısında yer alan Deir Nidham'da onlarca Filistinli'nin katıldığı “şiddetli ayaklanma”da yer aldığını duyurdu. IDF, "askerlerin bir isyancının silahla ortaya çıktığını gördüklerini" aktardı. Açıklamada, “Tehlike karşısında güçler isyancıya karşı ateş açtılar” denildi. Olayın araştırıldığı da ifade edildi.

FİLİSTİN KIZILAYI AÇIKLADI

Filistin Kızılay'ından yapılan bir açıklamada ise 17 yaşındaki gencin boynundan vurulduğunda ağır şekilde yaralandığını dile getirdi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASINDAN BU YANA 14 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın aktardığına göre, Musab'ın ölümü Trump'ın 14 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasından bu yana öldürülenlerin sayısını 14'e yükseltti. İsrail Güvenlik Kuvvetleri ise engelli Filistin'li Ibrahim Abu Thurayeh'in Gazze'de bir protesto sırasında öldürülmesine dair suç soruşturması açıldığını duyurdu. AP'nin bildirdiğine göre Filistin sağlık kayıtları Thurayeh'in kafasına isabet eden bir kurşunla öldürüldüğünü ispatladı.

Askeriye ise Thurayeh'in ölümüne dair soruşturmayı yalnızca bir gün sonra kapattı. Soruşturmanın kapatılmasıyla ilgili askerlerin sadece protestoculara ateş açtığını, tekerlekli sandalyeye bağımlı birine doğrudan ateş edilmediğini öne sürdü. Ölüm nedeninin belirlenmesinin ise imkansız olduğu açıklamada belirtildi.

Filistinli yetkililer ise engelli adamın İsrail keskin nişancı ateşiyle öldürüldüğünü ifade ediyor ancak askeriye bu iddiayı reddediyor.

 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 11:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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