2018’de hedef 36 milyon turist

HACI YAKIŞIKLI / ANTALYA - Belek Turizm Merkezi’nde ulusal medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, sıcak gündemin yanı sıra turizm kültürel alanda yürüttükleri faaliyetlere ilişkin de açıklamalarda bulundu. 2017’nin 32.4 milyon turist sayısı ve yaklaşık 26 milyar dolar turizm geliriyle tamamlandığını hatırlatan Kurtulmuş, “Turizm gelirinde yüzde 17, turist sayısında da yüzde 28 artış var. Rusya’dan 5 milyon, Almanya’dan da 3.5 milyon ziyaretçi gelmiş” dedi. Yeni yıl hedeflerini de açıklayan Kurtulmuş, şöyle devam etti: “2018 yılı için 36 milyon turist ve 34 milyar dolarlık bir turizm geliri elde etmemiz hiç de zor değildir. 2018’de tur operatörlerinden gelen erken rezervasyon konusunda ciddi bir kıpırdanma var. Ülkelere göre erken rezervasyon rakamlarında geçen yıla oranla yüzde 20 ile yüzde 60 arasında artış oldu.”



AKM 2019’A YETİŞİR



İstanbul’daki AKM’yi 2019 yılına yetiştirmeyi planladıklarını da aktaran Kurtulmuş, “Rami Kışlası bir kitap vadisi haline getirilecek. Kuleli Askeri Lisesi’nin müzeye dönüştürülmesiyle ilgili çalışma sürüyor” bilgisini verdi.