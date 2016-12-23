'2018'de gazın ulaşmadığı il kalmayacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma tesisinin (FSRU) 6 ay gibi kısa bir sürede devreye alındığını belirterek, "Bu kez BOTAŞ'ın günlük 20 milyon metreküp kapasiteye sahip ikinci yüzer LNG projesi için düğmeye bastık. Yeni yatırımlarla sisteme verilebilen LNG kapasitesi günlük 107 milyon metreküpe çıkacak." dedi.



Türkiye'nin ilk yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) ve Egegaz'ın LNG terminali ilave kapasite yatırımları, Aliağa ilçesinde Etki Liman İşletmelerine ait yüzer terminal iskele sahasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi.



Albayrak, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende yaptığı konuşmada, yatırımlarda emeği geçen kamu ve özel sektör yetkililerine teşekkür etti.

Bakan Albayrak, söz konusu tesisin 6 ay gibi kısa bir sürede devreye alındığını ve Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından kritik bir yatırım olduğunu söyledi.

Türkiye'nin enerji alanında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmenin yanı sıra kazan-kazan ilkesine dayalı ve hem bölge hem de küresel barışa katkı sağlayacak projelere destek verdiğine dikkati çeken Albayrak, şöyle devam etti:



"TANAP bunun yansıması. Türk Akımı projesi 3 kriterimizi de net bir şekilde karşılıyor. Türk Akımı ve TANAP'a nasıl bakıyorsak, Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına da aynı şekilde bakıyoruz. Ayrıca, milli para ile ticaret yapmak için düğmeye bastık. Sayın Başbakanımız ile son Rusya ziyaretinde bunun ilk adımı olarak gaz ticaretine de milli paraya geçiş için mutabık kaldık. Sayın Cumhurbaşkanım, kararlı duruş birilerini rahatsız etse de sizin liderliğinizde hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."



Pik talep için kritik bir kaynak



Albayrak, Türkiye'nin gaz arz güvenliğinde dünyada yükselen teknoloji olan sıvılaştırılmış doğalgaz alanındaki gelişmelere duyarsız kalmadığını ve bunun meyvesi olarak -163 derecede soğutulan gazın güvenilir yollardan sisteme girişini sağlayan ilk FSRU projesini ülkeye kazandırdıklarını anlattı.



Söz konusu tesisin, artan gaz talebi için önemli kaynak ve özellikle pik tüketimde sistem basınç profilinin korunması ve güvenliğinin sağlanması noktasında kritik bir yatırım olduğunu aktaran Albayrak, denizden kolayca ulaşılabilen bir bölgede bu yatırımı yaparak, sisteme ilave arz esnekliğini de kazandırdıklarını vurguladı.



Bakan Albayrak, bu proje sayesinde LNG'de artan rekabetten faydalanarak enerji maliyetlerinin de düşmesini sağladıklarını dile getirdi.

Tesisin toplamda, 85 milyon metreküp depolama ve günde azami 20 milyon metreküp sisteme gaz basma kapasitesi olduğu bilgisini paylaşan Albayrak, santralin yıllık 2,5 milyar metreküp kapasiteyle herhangi bir kesintiye karşı güvenlik sağladığının da altını çizdi.

Albayrak, Türkiye'nin bu şekilde yeni yatırımlara devam edeceğine işaret ederek, "Bununla yetinmiyoruz. Buna ilaveten, bu kez BOTAŞ'ın günlük 20 milyon metreküp kapasiteye sahip ikinci yüzer LNG projesi için düğmeye bastık. Yeni yatırımlarla sisteme verilebilen LNG kapasitesi günlük 107 milyon metreküpe çıkacak. Bu, iki yıllık yatırımın ardından (LNG kapasitesinde) 3 katından fazlası bir artış anlamına geliyor. Sadece 2016'da attığımız adımlarla LNG kapasitesini yüzde 90'lık bir artışla 34 milyon metreküpten 64 milyon metreküpe yükselttik." diye konuştu.



"Her yere doğalgaz gidecek"



Doğalgaz dağıtımında da şu an 78 kente ulaşıldığını söyleyen Albayrak, "2017'de Şırnak ile 2018'de Artvin ve Hakkari'nin de doğalgaza kavuşmasıyla gazın ulaşmadığı il kalmayacak." dedi.

Albayrak, elektrik politikalarının da enerji stratejisinin ana kolunu oluşturduğunu ve son 14 yılda elektrikte kamu-özel iş birliğinde 75 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gelecek 10 yılda elektrikteki kurulu gücün de 50 bin megavat daha artması gerektiğini vurgulayan Albayrak, şunları söyledi:



"2017 de inşallah daha büyük hedeflerle daha büyük yatırımları hayata geçireceğimiz yıl olacak. 15 milyar ton seviyesindeki yerli kömürümüzle önemli bir termik santrali potansiyelimiz var. 2017 ve devamında yerli kömüre dayalı enerji santrali yatırımlarımızı hızlandıracağız. Elektrik üretiminde kömürün payını 12,8'den 16'ya çıkardık. Yenilenebilirde ise yerli üretimi hedef alan bir politikayla güneş ve rüzgarda yerli üretim ve Ar-Ge için bir strateji belirledik. Yeni ve büyük Türkiye idealiyle millete hizmet yolunda yılmadan çalışmaya devam edeceğiz."



Törene, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Nail Olpak'ın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şirket yetkilileri ve enerji sektörü temsilcileri katıldı.



50 bin konutun ihtiyacını karşılayabilecek



Kolin Grubu'nun kurduğu, Kalyon Grubu'nun da eylül ayında yüzde 50 ortak olduğu Etki Liman İşletmeleri Doğalgaz İthalat ve Ticaret AŞ tarafından 6 ayda devreye alınan GDF Suez Neptune yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma tesisi (FSRU), Türkiye'nin ilk yüzer tesisi olma özelliğini taşıyor.



Toplamda 238 metre uzunluğu, 44 metre genişliği ve 26 metre yüksekliğiyle 145 bin metreküp LNG kapasitesine sahip tesis, 85 milyon metreküp doğalgazı depolayabiliyor. Bu tesisle, ulusal şebeke sistemine günlük 20 milyon metreküp doğalgaz verilebilecek ve 50 bin konutun doğalgaz ihtiyacı karşılanabilecek.



Ayrıca, EgeGaz LNG Terminali'nden de sisteme verilebilen günlük doğalgaz miktarı ilave yatırımlarla 16 milyon metreküpten 25 milyon metreküpe çıkarıldı. Böylece, bu iki yatırımla şebeke sistemine verilebilen günlük doğalgaz miktarı 28 milyon metreküp daha arttı.



Bu arada, GDF Suez Neptune'ün kaptan köşküne, kurdele kesiminden önce canlı yayınla bağlanıldı. Bu sırada kaptan, yarın gün içinde tam kapasite gaz gönderimi yapmayı öngördükleri bilgisini verdi.