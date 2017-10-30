2018'de altından güçlü duruş bekleniyor

Bu yıl doların güçlü bir duruş sergileyememesinden ve jeopolitik risklerden destek bularak yüzde 10.9 yükseliş gösteren altın fiyatlarının 2018’de nasıl bir seyir izleyeceğine dair tahminler yapılmaya başlandı. Analistler, altın fiyatlarının Fed’in faiz artıracağı beklentilerine karşın gelecek yıl hafif yukarı yönlü seyrini koruyacağını öngörüyor. Analistlere göre altın gelecek yıl ortalama 1.300 dolardan alıcı bulacak.

Bu yıl toparlanma eğiliminde olan ons altın iç piyasada yükselirken, yurdışında keyifli bir hafta geçirmedi. ABD’de Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için şahin John Taylor’ın adının geçmesi altında kırılganlığa neden oldu ve değerli metal cuma günü 1.264 dolar seviyesine kadar geri çekildi. İç piyasada ise altında rekor geldi. Dolar kurunun yükselmesiyle gram altının fiyatı 156 TL’yi aşarken, fiyatlardaki çıkışın 170 lira seviyesine kadar devam edebileceği konuşuluyor.



Son 5 yılın en iyi performansını gösterebilir

Yurtdışı piyasalarda da 2018 senaryoları yazılmaya başlandı. Reuters tarafından 34 analist ve işlemcinin katılımıyla yapılan anket, altın fiyatlarında gelecek yıl yataya yakın bir seyir izlemesinin beklendiğini ortaya koydu. Son iki hafta içinde gerçekleştirilen ankete katılanlar bu yıl için altında ortalama 1.260 dolar/ons tahmininde bulundu. Yılbaşından bu yana altında ortalama fiyat 1.255 dolar olarak gerçekleşti. 2018’de ise değerli metalin küçük çaplı bir çıkış yapması ve ortalama 1.300 dolardan satılması öngörülüyor.



Gümüş için beklentiler zayıflıyor

Bu arada gümüş için beklentiler ise zayıflıyor. Bankalar, yılın üçüncü çeyreğinde gümüşün beklentilerin altında performans göstermesi sebebiyle hem bu yıl hem de 2018 için gümüş fiyatı tahminlerini aşağı revize etmeye başladı.



Paladyum gücünü koruyacak



Otomobil katalizörlerinde kullanılan paladyum fiyatları geçtiğimiz hafta 1.000 dolar/ons’a aşarak son 16 yılın yüksek seviyesine çıktı. Metalin bu seviyelerini koruyamayacağı ancak emisyon kontrollerinin sıkılaştırılmasının etkisiyle bu yıl ve 2018’de rekor ortalama fiyatlara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Dizel araç talebinin, paladyumun daha yoğun olarak kullanıldığı benzinli araçlara kayma eğilimi paladyum fiyatlarını destekliyor.







Kaynak: dunya.com