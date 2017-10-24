2018'de 30 milyon yolcu hedefliyor“Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz”

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, bu yıl taşıdıkları yolcu sayısının 27 milyona gelmesini öngördüklerini belirterek, "2018 yılında 30 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. X,Y,Z jenerasyonları bizi daha çok tercih ediyor. Bu sebeple dijital dünyada, sosyal medyada çok aktif olmaya çalışıyoruz." dedi.

Nane, havacılık sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Batılı bir ülkede 100 yılda olabilecek olaylar zincinin 2016 yılında Türkiye'nin başına geldiğini belirten Nane, terör olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye gelen turist sayısında ve ülke içindeki moralde düşüş olduğunu, ancak bunun çabuk atlatıldığını kaydetti.

Nane, bu yılın gayet iyi geçtiğini ifade ederek, Pegasus'un, geçen yılın 9 ayında 18 milyon 80 bin olan toplam yolcu sayısının, 2017'nin aynı döneminde yüzde 14,9 yükselişle 20 milyon 780 bine ulaştığını bildirdi.

Mehmet Nane, aynı dönemde Pegasus'un yolcu sayısının iç hatlarda yüzde 9,1 artışla 12 milyon 460 bin, dış hatlarda yüzde 22,7 artışla 7 milyon 880 bin olarak gerçekleştiğini söyledi.

Totalde 109 noktaya uçuş gerçekleştirdiklerini, 37'sinin yurt içine 72'sinin yurt dışına olduğunu ifade eden Nane, yeni gelecek destinasyonların da olacağını dile getirdi.

Nane, Pegasus'un 77 uçağının bulunduğunu, geçen yıl filo değişimine başladıklarını, ilk uçağı da 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 19 Temmuz 2016'da teslim aldıklarını anlatarak, "Teslim aldığımız ilk uçağa 'Demokrasi' ismini verdik. Şimdi 'Demokrasi' göklerde. Biz artık Türkiye'de silah gücüyle yönetim değiştirmenin geride kaldığını düşünüyoruz. Halk kimi seçtiyse o yönetmeli." dedi.

Bu yıl da yatırım yapmaya devam ettiklerini, yılsonuna kadar eski uçakları filodan çıkararak yerine yeni uçakları koyacaklarını aktaran Nane, "Yıl sonuna kadar filomuza 3 Airbus uçağımız daha katılacak. Dolayısıyla bu yılı bugüne benzer seviyelerde uçak sayısı ile kapatacağız. Seneye gelecek 10 uçağımız var. Bunların 3'ü Boeing, 7'si Airbus olacak." diye konuştu.

"(3. Havalimanı) Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz"

Nane, 3. Havalimanı için yaptıkları hazırlıklara değinerek, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gelecek yılın sonunda ikinci pistin biteceğini, 2019 sonu itibarıyla mevcut pist bakımdan çıktıktan sonra 2 pistin kapasite artışı getireceğini kaydetti.

3. Havalimanı'nda 29 Ekim 2018 yılında ilk 2 pistin açılacağını anımsatan Nane, sözlerine şöyle devam etti:

"3. pist 16 ay sonra devreye girecek, 4. pist 90 milyon yolcu olunca açılacak. Bizim öngörümüz 3. Havalimanı'nda ilk 2 pist açılınca çok büyük bir fırsat çıkmayacak, ancak 3. pistin yapımıyla beraber bize orada ciddi fırsatlar doğacağına inanıyoruz. Bu konu üzerinde çalışıyoruz ama henüz kesinleştirdiğimiz bir şey yok. 3. Havalimanı Türkiye'nin ihtiyacı olan bir yatırım. Açıldığında da Türkiye'ye çok büyük katma değer yaratacak. Türk havacılık sektörü 3. Havalimanı'ndan pozitif yönde etkilenecek. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz."

"2018'de 30 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz"

Nane, bu yıl taşıdıkları yolcu sayısının 27 milyona gelmesini öngördüğünü belirterek, "2018 yılında 30 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. Bizimle uçan yolculara baktığımızda genç nüfusu görüyoruz. X,Y,Z jenerasyonları bizi daha çok tercih ediyor. Bu sebeple dijital dünyada, sosyal medyada çok aktif olmaya çalışıyoruz." dedi.

Mobile yönelik önemli kampanyalar yaptıklarını anlatan Nane, yurt içi biletlerinin yüzde 56'sının internetten satıldığını, bu oranın hem dünya hem de Türkiye ortalamalarının üzerinde olduğunu dile getirdi.

"Satamadığınız koltuk bozulmuş bir ürün gibi"

Perakende sektöründen havacılık sektörüne geçişine ilişkin soru üzerine Nane, perakende ile havacılığın birbirinden farklı sektörler olarak görüldüğünü, ancak öyle olmadığını belirterek, "Perakende olarak daha önce elektronik satıyorduk, daha sonra gıda satmaya başladık, şimdi de koltuk satıyoruz. Sattığımız mecra farklı ama nihayetinde sattığımız bir ürün var o da koltuk. Aslında koltuk bozulabilir bir ürün. Uçak kalkışına belli bir zaman kalana kadar o koltuğu sattınız sattınız, satamadınız sonuçta o uçağın uçmak için belli bir masrafı var ve öyle olunca daha az gelir elde ediyorsunuz. Satamadığınız koltuk bozulmuş bir ürün gibi." diye konuştu.

Süleymaniye ve Erbil uçuşlarına ilişkin soru üzerine de Nane, şu anda Süleymaniye ve Erbil'den uçuş olmadığını, ancak Bağdat üzerinden uçuşların devam ettiğini söyledi.