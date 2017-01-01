2018’de 2017 fiyatlarıyla ev sahibi olmanın yolu

2018’de 2017 fiyatlarıyla ev sahibi olmanın yolunu açan kampanya kapsamında 3 bin 990 TL peşinat ile 399 bin TL’ye ev sahibi olmak mümkün. İstanbul’un getiri potansiyeli en yüksek 50 konut projesinden biri olarak gösterilen Moment İstanbul, 2018’e karlı bir kampanya ile girdi. 2017 fiyatlarını yeni yılda da sürdürme kararı alan AC Yapı’nın projesinde 3 bin 990 TL peşinat ödeyerek ev sahibi olunabiliyor. Yüzde bir peşinatla sunulan dairelerin fiyatları 399 bin TL’den başlıyor.

AC Yapı tarafından İstanbul’un en hızlı gelişen bölgesi Kartal'ın merkezinde konumlandırılan proje, 44 katlı iki kulede 731 konut ve 12 ticari alandan oluşuyor. Moment İstanbul, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve Türkiye İŞ Bankası gibi anlaşmalı kurumlarla kişiye özel ödeme planı sunuyor.

Adalar manzarası, estetik mimarisi ve sosyal donatılarıyla bölgeye değer katan Moment İstanbul’da, geniş ve ferah bir tasarıma sahip 1+1'den 4+1'e kadar uzanan çeşitte residence ve home office alternatifleri yer alıyor. Yüksek tavana sahip, geniş ve ferah daireleri ile ayrıcalık sunan projede dairelerin büyüklükleri ise 74 metrekare ile 314 metrekare arasında değişiyor.