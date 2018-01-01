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2018 yılında kalkan uçak 2017 yılında indi!

2018'in ilk dakikalarında Yeni Zelanda'dan kalkan bir uçak, ABD'nin Hawai eyaletine 2017'de indi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:31
2018 yılında kalkan uçak 2017 yılında indi!

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, gazeteci Sam Sweeney olayı farketti ve bu ilginç durumu Twitter'dan paylaştı.

Hawaiian Havayoları'na ait 446 numaralı uçuş, Auckland Havaalanı'ndan 1 Ocak 2018'de yerel saatle 00:05'te kalktı ve Honolulu'ya 31 Aralık 2017'de 10:16'da vardı. "Hawaiian Havayoları'na ait 446 numaralı uçuş 2018'de başladı ve uçak 2017'de inecek" ifadesini, #zamanayolculuk (#timetravel) etiketiyle paylaştı.

Auckland, Honolulu'nun 23 saat ilerisinde. Twitter paylaşımının altına ilginç yorumlar da yapıldı. Bir Twitter kullanıcısı "Yani, zaman içinde yolculuk yapabiliyoruz, ama hâlâ uçan arabalarımız yok" dedi. Bir başka kullanıcı ise, "Yani teoride yolcular yeni yılı kutlayıp, 24 saat içinde ikinci kez kutlama şansı yakalayacaklar" dedi.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 18:31
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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