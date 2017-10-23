2018 yılında hangi parti ne kadar para alacak?

2018 yılı bütçesinden siyasi partilere 273.8 milyon TL yardım yapılacak. Hazine yardımı, ocak ayının ilk haftasında banka hesaplarına aktarılacak.

Siyasi partilere her yıl bütçe gelirleri üzerinden yapılan yardım, yerel seçim yapılan yıllarda 2 katı, genel seçim yıllarında ise 3 katı olarak gerçekleştiriliyor.

TBMM’ye sunulan 2018 Bütçesi’ne göre, 2017’de 234.7 milyon TL olan bütçeden siyasi partilere yapılan Hazine yardımı; 2018’de 273.8 milyon TL olacak.

AK Parti 139.1 milyon

2017’de AK Parti 119.3, yardım aldı

CHP 71.2 milyon

2017’de CHP 61, milyon yardım aldı

MHP 33.3 milyon

2017’de MHP 28.5, yardım aldı

HDP 30.1 milyon

2017’de HDP 25.8 milyon TL yardım aldı