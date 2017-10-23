2018 yılında hangi parti ne kadar para alacak?
2018 yılında TBMM’deki partilerin kasasına girecek para miktarı belli oldu.23 Ekim 2017 Pazartesi 16:15
2018 yılı bütçesinden siyasi partilere 273.8 milyon TL yardım yapılacak. Hazine yardımı, ocak ayının ilk haftasında banka hesaplarına aktarılacak.
Siyasi partilere her yıl bütçe gelirleri üzerinden yapılan yardım, yerel seçim yapılan yıllarda 2 katı, genel seçim yıllarında ise 3 katı olarak gerçekleştiriliyor.
TBMM’ye sunulan 2018 Bütçesi’ne göre, 2017’de 234.7 milyon TL olan bütçeden siyasi partilere yapılan Hazine yardımı; 2018’de 273.8 milyon TL olacak.
AK Parti 139.1 milyon
2017’de AK Parti 119.3, yardım aldı
CHP 71.2 milyon
2017’de CHP 61, milyon yardım aldı
MHP 33.3 milyon
2017’de MHP 28.5, yardım aldı
HDP 30.1 milyon
2017’de HDP 25.8 milyon TL yardım aldı
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Selahattin Akyıldız12 sa önce İşlerine gelince "millet"i adeta putlaştıran siyasiler,işlerine gelince hiç millete sormuyorlar.Beleş para ile görkemli binalar yapıp,lüks araçlarla saltanat sürüyorlar.Siyasetten iyice soğudum,ümidim kalmadı,adaleti hiç göremeden ölüp gideceğiz. Sami13 sa önce Hainler assalar Hdpninde akan musluğunu kapasalar hiç vergi yükseltmesine gerek kalmayacak. Bu Meclis idam yasası için daha neyi bekliyor? Bunu çok kerak ediyorum Vatandas14 sa önce Varandasa vergileri zamlari yukleyin.ondan sonra bi millet vekilinin aylik maasi kirk bin lira.daha omru hayatimda bi tane millet vekili gormus degilim.milletin vekiliya dogru milletin parasini iyi yer.Allah belanizi versin diyecem ama genede demiyorum Allah sizi islah etsin icinize korkusunu dusursun.azicikta kul hakki korkusunu dusursun.bu haksizliga adaletsizlige cagre bulunmadigi surece akpye oy yok.okadar 145314 sa önce Al sana demokrasi sistemi.ye iç çal çırp.bide bu millet cedleri osmanlıyı beğenmez. Kimse kusura bakmasın asıl düzen osmanlı yıkılınca bozuldu. Deniz Gezmiş14 sa önce CHP, hepsini alsın. Ülkemizin teminatı. Kanuni15 sa önce Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra da bu yardımlar yapılacaksa benim hakkım haram zehir zıkkım olsun. Hem vekil maaşı hem yardım. O hhhhhhh! Suyundan da koy. Taneleri görünmesin. Kanuni15 sa önce Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra da bu yardımlar yapılacaksa benim hakkım haram zehir zıkkım olsun. Hem vekil maaşı hem yardım. O hhhhhhh! Suyundan da koy. Taneleri görünmesin. fatih16 sa önce emekli ve asgari ücretli , yede40 tlzam.. yoksulvatandaşnasılgeçinsindüşünen yok , insaf yayüzde şukadarbüyüyoruz demekne kadar saçmalıközel sektörlerden emekliolan asgari ücretli vatandaşresmensürünüyoryaaaaa... muratkolkoy18 sa önce HDP BU PARA ÇOK YAZIKEN KISA ZAMANDA ÖDEME KESİLMELİ AKLIMIZI PEYNİR EKMEKLEME YEDİK ACABA :))))ne parası veriliyor bunlara kimi temsil ediyorlar sübhanalla ve bihamdi. Bu kadar parayı18 sa önce Niçin devlet yardım ediyor ki ona gönül verenler aidat verse olmaz mı