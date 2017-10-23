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2018 yılında hangi parti ne kadar para alacak?

2018 yılında TBMM’deki partilerin kasasına girecek para miktarı belli oldu.

23 Ekim 2017 Pazartesi 16:15
2018 yılında hangi parti ne kadar para alacak?

2018 yılı bütçesinden siyasi partilere 273.8 milyon TL yardım yapılacak. Hazine yardımı, ocak ayının ilk haftasında banka hesaplarına aktarılacak.

Siyasi partilere her yıl bütçe gelirleri üzerinden yapılan yardım, yerel seçim yapılan yıllarda 2 katı, genel seçim yıllarında ise 3 katı olarak gerçekleştiriliyor.

TBMM’ye sunulan 2018 Bütçesi’ne göre, 2017’de 234.7 milyon TL olan bütçeden siyasi partilere yapılan Hazine yardımı; 2018’de 273.8 milyon TL olacak.

AK Parti 139.1 milyon 
2017’de AK Parti 119.3, yardım aldı

CHP 71.2 milyon
2017’de CHP 61, milyon yardım aldı

MHP 33.3 milyon
2017’de MHP 28.5, yardım aldı

HDP 30.1 milyon
2017’de HDP 25.8 milyon TL yardım aldı

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 16:15
  1. AK Pasrt
  2. AK Parti
  3. MHP
  4. CHP
  5. HDP
  • Selahattin AkyıldızSelahattin Akyıldız12 sa önce
    İşlerine gelince "millet"i adeta putlaştıran siyasiler,işlerine gelince hiç millete sormuyorlar.Beleş para ile görkemli binalar yapıp,lüks araçlarla saltanat sürüyorlar.Siyasetten iyice soğudum,ümidim kalmadı,adaleti hiç göremeden ölüp gideceğiz.
  • SamiSami13 sa önce
    Hainler assalar Hdpninde akan musluğunu kapasalar hiç vergi yükseltmesine gerek kalmayacak. Bu Meclis idam yasası için daha neyi bekliyor? Bunu çok kerak ediyorum
  • VatandasVatandas14 sa önce
    Varandasa vergileri zamlari yukleyin.ondan sonra bi millet vekilinin aylik maasi kirk bin lira.daha omru hayatimda bi tane millet vekili gormus degilim.milletin vekiliya dogru milletin parasini iyi yer.Allah belanizi versin diyecem ama genede demiyorum Allah sizi islah etsin icinize korkusunu dusursun.azicikta kul hakki korkusunu dusursun.bu haksizliga adaletsizlige cagre bulunmadigi surece akpye oy yok.okadar
  • 1453145314 sa önce
    Al sana demokrasi sistemi.ye iç çal çırp.bide bu millet cedleri osmanlıyı beğenmez. Kimse kusura bakmasın asıl düzen osmanlı yıkılınca bozuldu.
  • Deniz GezmişDeniz Gezmiş14 sa önce
    CHP, hepsini alsın. Ülkemizin teminatı.
  • KanuniKanuni15 sa önce
    Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra da bu yardımlar yapılacaksa benim hakkım haram zehir zıkkım olsun. Hem vekil maaşı hem yardım. O hhhhhhh! Suyundan da koy. Taneleri görünmesin.
  • KanuniKanuni15 sa önce
    Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra da bu yardımlar yapılacaksa benim hakkım haram zehir zıkkım olsun. Hem vekil maaşı hem yardım. O hhhhhhh! Suyundan da koy. Taneleri görünmesin.
  • fatihfatih16 sa önce
    emekli ve asgari ücretli , yede40 tlzam.. yoksulvatandaşnasılgeçinsindüşünen yok , insaf yayüzde şukadarbüyüyoruz demekne kadar saçmalıközel sektörlerden emekliolan asgari ücretli vatandaşresmensürünüyoryaaaaa...
  • muratkolkoymuratkolkoy18 sa önce
    HDP BU PARA ÇOK YAZIKEN KISA ZAMANDA ÖDEME KESİLMELİ AKLIMIZI PEYNİR EKMEKLEME YEDİK ACABA :))))ne parası veriliyor bunlara kimi temsil ediyorlar sübhanalla ve bihamdi.
  • Bu kadar parayıBu kadar parayı18 sa önce
    Niçin devlet yardım ediyor ki ona gönül verenler aidat verse olmaz mı
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