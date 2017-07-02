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2018 yılı tarımsal destek başvuruları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde çiftçilere yönelik sürdüğü fidan ve fide desteklerinin 2018 yılı başvurularını 1-31 Temmuz tarihleri arasında alıyor.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:18
2018 yılı tarımsal destek başvuruları başladı

Tarıma ve tarım projelerine desteklerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı için planladığı tarımsal destek başvurularını başlattı. Yeni Büyükşehir Yasası ile Konya’nın bütün ilçelerinde çiftçilere tarımsal destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında da fide ve fidan desteğini sürdürecek. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, yarı bodur elma, yarı bodur kiraz, asma, vişne, ahududu, böğürtlen fidanları, çilek fidesi ve malç naylonu, yüksek sistem asma aparatı destekleme başvurularının 1 - 31 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Çiftçilerin fırsatı kaçırmaması istenen açıklamada dilekçelerin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına, ilçe belediyelerine ya da muhtarlıklara teslim edilebileceği vurgulandı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçesine www.konya.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.

“2017’de 3.6 milyon çilek fidesi, 145 bin meyve fidanı

Konya genelinde bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi ve kırsal alanlarda yaşayanların desteklenmesi için tarıma ve tarım projelerine destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı destekleri kapsamında talepte bulunan çiftçilere 3 milyon 684 bin çilek fidesi, 145 bin adet meyve fidanı ve 250 takım yüksek sistem bağ aparatı dağıtımı yaptı. Büyükşehir, çilek fidesi ve elma, kiraz, vişne, asma fidanlarının yanı sıra ar-ge çalışması kapsamında ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla bu yıl ilk kez ahududu, gojiberry ve böğürtlen fidanı dağıtımı yaptı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:18
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