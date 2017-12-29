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2018 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu

Buna göre, tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15 ilâ 40 Türk lirasına kadar ücret ödenecek.

29 Aralık 2017 Cuma 08:30
2018 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu

Adalet Bakanlığı'nın konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15 ilâ 40 Türk lirasına kadar ücret ödenecek. Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenecek.

Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılacak.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 08:30
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