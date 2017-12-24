2018 ucuz konutta hamle yılı olacak

2016 sonuna kadar toplam 75 bin konut ürettiklerini söyleyen KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, memur ve dar gelirli vatandaşlara yeni konut müjdesi verdi. Minimum 200 bin liranın altında satışa sunulacak konutların daha önceki satış modellerinde olduğu gibi belli oranlı peşinatlar ve 12 - 24- 36 ay gibi vade farksız ödeme seçeneği ile alıcı bulması bekleniyor.

Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’ya konuşan İsmet Yıldırım, 2018 ajandalarında vatandaşa ucuz konut üretme planlarının olduğunu söyledi. İşte Yıldırım’ın gayrimenkül sektörü ve Kiptaş’ın yeni dönem projeleriyle ilgili açıklamaları:

2017 TOPARLANMA YILI OLDU

2017’de rakamlar çok iyi geldi. Türkiye’nin rakamları yüz güldürdü. İhracatta da öyle büyümede de. Konutta da toparlama yılı oldu. Piyasanın durgunluğuna rağmen Kiptaş’ın satışları iyi idi. Diğer, firmaların birçoğu da 2017’yi iyi geçirdi.

KİPTAŞ, 2018’i atılım yılı ilân etti. Bilhassa dönüşüm konusunda Büyükşehir belediyemizle birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ciddi dönüşüm projelerine başlayacağız. Onun yanında yine sosyal konut projelerini devam ettireceğiz. 2018 ajandamız dolu. Sayın Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal ile bu alanda kamuoyuna açıklamalarımız olacak. Sadece 2018’de 3 bin konut üretme planımız var. Daire fiyatları ise minimum 200 bin liradan aşağı olacaktır.

ANADOLU YAKASI SAKİN

İstanbul’daki kentsel dönüşümü kendi içinde halleden ilçeler var. Mesela Kadıköy ilçesi bunlardan birisi. Ancak bu bölgede bilhassa Bağdat Caddesi’ndeki konutların fiyatları biraz şişti herhalde. Biz, Fikirtepe bölgesinde varız. Biz, Fikirtepe’de bakanlıkla birlikte, hem oraya bir ivme kazandırmak hem de oradaki bazı müteahhitlerin iflas etmesi durumuyla vatandaşın mağdur olmaması için birkaç projeye girdik. Fikirtepe biz kentsel dönüşüm alanı olsa da, rantsal dönüşüme karşıyız belediye olarak. Vatandaşa kendi yerinde dönüşüm yaparak onun orada oturmasını sağlamak istiyoruz. Onun dışında Anadolu yakasında Beykoz’daki 2B arazilerinden dolayı bir dönüşüm söz konusu. Tuzla’da dönüşüm başlamadı. Biraz Pendik’te var. Onun dışında çok dönüşüm yeri yok. Anadolu yakasında dönüşüm adı altında çok şey yok. Avrupa yakasına göre sakin. Avrupa yakasında ise hemen hemen her ilçede ciddi dönüşüm söz konusu.

DEPREM UNUTULMAMALI

İstanbul’un şu anda en önemli gündem konusu bana göre deprem olmalıdır. Belli bölgelerin mutlaka yenilenmesi lazım. Onun için de kamuoyunun daha çok bilinçlenmesi gerekiyor. Kamuoyu desteği mutlaka olması lazım. Onun için Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlığın çalışmasıyla İstanbul önümüzdeki seneden itibaren, öncelikle yerinde dönüşüm olmak kaydıyla vatandaşa ciddi projeler sunacağız.

YATAY MİMARİ HERKESE FAYDALI

Yatay mimari konusu bütün ilgililerin gündeminde artık. Belediyelerin gündeminde, bakanlığın gündeminde, devletin gündeminde, vatandaşlar buna zaten hazır halde. Yatay mimari daha insani boyutlarda düşünmeyi sağlıyor. Şehre de daha fazla yakışıyor. Dikey mimari olmaz mı olur. Belli bir bölgede olabilir. Bu dünyanın her yerinde var. Bu işin iyi taksim edilmesi gerekiyor.

Önümüzdeki dönemde İstanbul’un yenilenebilecek konut sayısı 800 bin civarında. Bunun büyük bir kısmı önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde halledilir diye düşünüyorum. Bu da şehir için önemli bir ekonomik katkıdır. İstanbul’un yenilenmesi ile İstanbul’un değeri artacaktır. Onun formülleri de var. Hem Belediye Başkanımız hem de Cumhurbaşkanımız bu konuda çok ciddi gayret sarf ediyorlar. Bu yönde talimatları var. Onun için hem Kiptaş olsun hem Toki olsun, hem Emlak Konut olsun İstanbul’da ciddi çalışmalar yapılacaktır. Zaten İstanbul’da halledildi mi Türkiye’de halledilmiş olacak. Türkiye’nin birçok noktasında, bildiğim kadarıyla İzmir’de sıkıntı var. İzmir’de Büyükşehir Belediyesi İstanbul’da olduğu gibi bu işin içinde değil. Ancak İstanbul ciddi bir mesafe alacak bu konuda.

Rantsal dönüşüme kapım kapalı

Yıldırım: “Fikirtepe örneğinde olduğu gibi özel sektör eliyle 5 emsal de verseniz sorunlar çözülemeyebiliyor. Bu iş rant haline geldiyse ‘aman dikkat’ demek lazım. Evinin tekrar aynı yerde yapılması söz konusu olursa vatandaş da razı olur buna. Bu iş bire iki daire, hatta üç daire ile olacak şey değil. En azından kendi güvenli olmayan evinin yerine yenisinin yapılacağını bilmeli vatandaş. Dönüşümle oluşacak değer artışı da vatandaşın kazancı olacaktır. Biz böyle düşünüyoruz.”

Önce oturumcu sonra yatırımcı olsun

“Ben yapılan konutta birinci dereceden önce alıcısıyla muhatap olunması gerekiyor diye düşünüyorum. Sonra da yatırımcıyla. Alsın vatandaş otursun memnun kalsın. 10 sene önce dairesi olan yeni bir daire almak isterse geçince memnun olsun. Beni o ilgilendiriyor. Yatırımcı çok ilgilendirmiyor. Çünkü yatırımcı bir pahalılık getiriyor. Bir para kazanmak için alıyor onu. Halbuki direk muhatabına verdiğiniz zaman birinci derecede, o gelip oturacak en güzeli bu her halde. Bu arada faiz konusunun da üzerine gidilmelidir.”

Yanlış algı peşindeler

“Silivri’de başlayacağımız sosyal konut projesi konusunda bazıları yanlış şeyler yapıyor. İnsanların algısını bozmak istiyorlar. Proje geliştireceğimiz arazi, bir kere tarım arazisi falan değil. Tamamen planlı bir arazidir. Kiptaş’ı eleştirmeye kalkanlar boşuna çabalamasın. Bizler, imkânı olmayan insanlara kurayla ev satacağız. Üstelik iddia edildiği gibi çok katlı değil 6-8 katlı sosyal binalar yapacağız.”

10 ilçeye KİPTAŞ damgası

Kiptaş’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük projeleri olan Başak ve Hilal konutlarından ev sahibi olan orta ve dar gelirlilerin merak ettiği yeni projeler şu ilçelerde hayat bulacak.

ESENLER: 90 dönümlük arazi üzerinde 70 bin konut etap etap inşa edilecek. (2018 – 2023)

SİLİVRİ: Daha önce hayat bulan Kiptaş projesine yakın konumda bin 500 sosyal konut inşa edilecek. (2018)

BAŞAKŞEHİR: Dört bin konutluk Bahçeşehir – Vaditepe projesine komşu alanda Vaditepe 4 adıyla tümü memurlar için planlanan en az 1,600 konut inşa edilecek. ( 2018)

PENDİK: Aydos projesi satışa çıktı. Aynı bölgede yeni bir projenin daha teknik çalışmaları devam ediyor. (2018)

BAYRAMPAŞA: Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 2 bin 600 konut ile 154 işyerinin inşası devam ediyor. ( 2017 – 2018)

FİKİRTEPE: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının himayelerinde gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Fikirtepe’de kangrene dönüşen adalar üzerinde Kiptaş imzasıyla 2 bin konut inşa edilecek.

ZEYTİNBURNU: Zeytinburnu’na ilk nitelikli evleri kazandıran KİPTAŞ, dönüşüm projesi kapsamında 2 bin konutu ekim ayında satışa sundu. (Loca mahal)

Ayrıca Küçükçekmece, İkitelli ve Sarıyer’de planlamalar yapılıyor.

ROBIN HOOD'LUK YAPIYORUZ

Robin Hood gibi zenginden alıp fakirler için planlamalar yaptıklarını vurgulayan İsmet Yıldırım, ‘Bugüne kadar ürettiğimiz lüks konutlar da büyük ilgi gördü. Biz sürekli böyle bir üretim yapma hedefiyle hareket etmiyoruz. Zaten şu anda lüks konuta fazla talep de yok. KİPTAŞ’a en çok sosyal konut için talep geliyor. Yani metrekare fiyatı 2,000 lira civarındaki konutlar. Bu durumda arazilerimiz değerli de olsa, gelir düzeyi yüksek olan vatandaşlarımıza sattığımız lüks konutlardan elde ettiğimiz gelirle, memurlara ve diğer sosyal konut ihtiyacı olan vatandaşlarımıza konut üreteceğiz’ dedi.

SIFIR KÂRLA YENİ PROJE: YEŞİLCE AYDOS

Yılın son projesini Anadolu yakasının Pendik Aydos bölgesinde geliştirdik. ‘Yeşilce’ adlı projemiz ormana komşu ve denizi de görüyor. 25 bin metrekarelik arazi üzerinde 331 adet dairelik, 130 milyon lira cirosu olan butik bir proje inşa ediyoruz. Daireleri 2+1 ve 3+1 olarak planladık. 83 ile 113 metrekare arasında değişen dairelerimiz var. Fiyatlar da 284 bin liradan başlayıp 550 bin liraya kadar çıkıyor. KİPTAŞ’ın finansal imkânlarını seferber edip vatandaşlara 12, 24 ay, 36’a kadar faizsiz banka kredisiz, kendi daire satıyoruz. Sosyal konut anlayışıyla lüks konutlar üretiyoruz. Maliyet analizi yaptığımızda; arsa payı ve inşaat maliyeti ile birlikte bu projede sıfır kârla daire satıyoruz. 100’ün üzerinde daire de alıcı buldu. İstanbul’umuza da hayırlı olsun diyorum.

VADİTEPE’YE METRO MÜJDESİ

İstanbul’un genelinde bin 50 kilometrelik bir metro hattı ağı söz konusu. Yeni havalimanından tutun Silivri’ye kadar uzanacak toplu taşıma ağından söz ediyoruz. Geçen hafta sayın Cumhurbaşkanı Ümraniye hattını açtı. 2018’de Mahmutbey-Kabataş hattı var. Diğerleri de devam ediyor. Bunlar hızlı şekilde ilerliyor. İstanbul Belediyesi dünyada ilk defa kendisi yapıyor. Bir başka belediye yok yani. Hepsini devlet yapar normalde.

RAYLI SİSTEM HER YERDE OLACAK

İstanbul Belediyesi ekonomik olarak o kadar güçlü. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bir belediyecilik anlayışı. Bu devam ediyor. Bizler de bu konudaki vaatlerimizi yerine getiriyoruz. Örneğin, Mahmutbey- Esenyurt metro hattı üzerinde 4 bin konutluk Bahçeşehir Vaditepe projesi için bir metro istasyonu olacak. Şimdiden hayırlı olsun. Tabi ki Anadolu yakasında metro ağı daha fazla. Banliyö hatları da devreye girdiğinde Anadolu yakası 3-5 sene içerisinde tamamen metro ağı ile örülmüş olur. Avrupa yakasındaki yatırımlar da tamamlandığında şehir daha iyi nefes alacaktır.

KÂRI DÜŞÜREN DARA DÜŞMEZ

Diğer şirketlere ben her zaman çağrı yapıyorum, kâr oranlarını düşürsünler diye. Bu zamanda kârından fedakârlık yapanlar korkmasınlar dara düşmezler. Biz, işte son Pendik projemizde sıfır kârla çalışıyoruz. Maliyetine veriyoruz. 284 bin liradan daire satıyoruz. Buranın inşaat maliyeti, arsa payı dahil 284 bin liraya daire satıyoruz. Sosyal konut adı altında daha ucuza inşaat yapmak için çabalıyoruz. Silivri’de 200 bin liranın altında daire satma fikrimiz de bundan kaynaklanıyor.

KAMPANYALI HAZIR PROJELER

-Vaditepe Bahçeşehir

-Venezia Mega

-Maltepe Evlapark Seyirevleri

-Vaditepe Gölevleri

DEVAM EDEN PROJELER

-Yeşilce Aydos

-Locamahal

-5. Levent

-Referans Bahçeşehir

Biz olsaydık...

"Ben olsaydım sözünü benimsemiyorum. Bu nedenle Biz olsaydık diyeceğim... İstanbul’a yakışan ne ise onları yapmak isterdik. Bu arada şehrin kimliğinin korunmasında bize de görev düşüyor. Ancak inşaatçı olmayanlar inşaata girdi. Adam tekstilci inşaata giriyor kardeşim. Sen gidip tekstil fabrikanı genişletse ne. Ne işin var senin inşaatta? Bu işin adı konmalı. Şimdi bunu biz konuştuğumuz zaman yanlış anlaşılıyor. İnşaat işini inşaat firmaları yapsın. Bu işin duayeni firmalar, senelerce çalışan firmalar yapsın siz de kendi işinizi yapın. Biraz da fiyatların belli bölgelerde şişmesi ondan kaynaklandı. Herşeyin dengeye gireceği bir dönem yaşanacaktır..."

İsmet Yıldırım