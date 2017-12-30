2018 pasaport ve kimlik ücretleri belirlendi

Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 11 lira ile 22 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 108 lira olacak.

Kimlik kartları 18,50 lira, aile cüzdanları 98,50 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134 lira, motorlu araç tescil belgesi 120 lira, iş makinesi tescil belgesi 100 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 6,50 lira, Mavi Kart ise 10 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi 2018 (TL)

Noter kağıtları:

Noter kağıdı: 11

Beyanname: 11

Protesto, vekaletname, re'sen senet: 22

Pasaportlar: 108

İkamet izni: 72

Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 18,50

Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 37

Aile cüzdanları: 98,50

Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri): 134

Motorlu araç tescil belgesi: 120

İş makinesi tescil belgesi: 100

Banka çekleri (her bir çek yaprağı): 6,50

Mavi Kart: 10

Yabancı çalışma izni belgesi: 72

Çalışma izni muafiyeti belgesi: 72