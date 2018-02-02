2018 Mobilya trendleri nelerdir?

2018 Yılı Koltuk Takımı Mobilyaları



2018 yılında koltuk takımları kalitesi, tasarımı ve fonksiyonelliği ile göz dolduracak. Lüks Koltuk Takımları Yeni yılda koltuk takımlarında lüks koltuk takımları dikkat çekiyor. Rengi, kumaş kalitesi ve özgür tasarımları ile salonları baştan aşağı yeniden yaratacak olan koltuk takımlarında Bergamo Lüks Koltuk Takımı birçok insanın salonlarını baştan yaratmak istedikleri bir mobilyadır. 1. sınıf malzemeden üretilen koltuk takımı 4+3+1 kombinasyonunda hazırlanmış olup ihtiyaca göre farklı kombinasyonlarla da sunuluyor. Kurulum ve montaj destekli 2018 koltuk takımında birbiri ile uyumlu renkler, fonksiyonel yastıklar ve orijinal tasarımlar hemen dikkat çekiyor.



Göz alıcı bir salon takımı olan Balat Lüks Koltuk Takımı, 2018 yılının en gözde salon takımlarından olup 3+3+1 kombinasyonuda tasarlanan ve fonksiyonellikte sınır tanımayan bir mobilya grubudur.

Gerek görsellik gerekse konfor bakımından her ihtiyaca cevap veren Balgat Lüks koltuk takımında rengârenk ve farklı ölçülerde yastıklar, el emeği göz nuru işçilik kalitesi ve göz alıcı döşeme kumaşları hemen dikkat çekiyor. Özellikle büyük salonlar için en doğru tercih olup farklı kombinasyonlarla sunulan bir salon takımı olarak her salonda fark yaratacak. Fethiye ve Vetrina Country koltuk takımları ise mavi, gri ve krem renginden yana tercihini kullananlar için son derece şık ve kaliteli koltuk takımları olarak en iddialı salon takımları arasında yer alıyor.

2018 Yılı Yemek Odası Mobilyaları



2018 yılı yemek odası takımları uzun yıllar gösterişli ve kaliteli yemek odası takımları olarak büyük bir keyifle kullanılmaya devam edecek.





Evgör MobilyadaLüks Yemek Odası TakımlarıSalonların ilk dikkati çeken mobilyaları olan yemek odası takımlarında 2018 yılında Balat Lüks Yemek Odası Takımı her çiftin beğeneceği bir takım olarak liderliği elindenbırakmayacak.

Konsolu, yemek masası, sandalyeleri ve opsiyonel TV ünitesi ile 2018’in en şık ve en kaliteli yemek odası takımlarından olan Balat Lüks Yemek Odası Takımı, yemek masası ve konsol rengindeki bütünlük, sandalyelerde kullanılan açık döşeme rengi ile her zevke hitap edecek.



Bergamo Lüks Yemek Odası Takımı kapitoneli sandalyeleri ile dikkat çeken yemek masası ve konsolu ile göz kamaştıran bir yemek odası grubudur. Şıklığı kalite ile birleştiren bir yemek odası takımı olarak 2018 yılının gözde mobilya grupları arasında yer alıyor. Farkını ortaya koyma isteyenler için 2018 yemek odalarında Nişantaşı Lüks Yemek Odası Takımı birçok evin salonlarını süsleyecek. Konsol, yemek masası ve sandalyeleri yanında opsiyonel gümüşlük ve TV ünitesi ile her salonda asaleti ile göz dolduracak.



Balgat ve Fethiye Lüks Yemek Odası Takımları kahve, sütlü kahve ve krem rengi mobilya ve döşeme renkleri ile hiçbir zaman modası geçmeyecek yemek odası takımlarıdır. Tercihini lüks yemek odası takımından yana kullanmak isteyenler için idealdir. Ahşap Yemek Odası Takımları



Ahşabın tüm güzelliğini yansıtan Retrova Ahşap Yemek Odası Takımı, yemek masası, konsol, ayna ve sandalyelerinde ahşabın en göz alıcı işçiliği ile dikkat çekiyor. Mavi ve kahverenginin muhteşem bir buluşması olarak ahşap yemek odası takımı isteyenler için estetik tasarımı ile 2018 yılında ilk tercihler arasında olmaya aday gösteriliyor. Bulgaria Krem Yemek Odası Takımı, tercihini açık renk mobilyalardan yana kullananların tercihi olacak. Yemek masası, vitrini, konsolu, sandalyeleri ve opsiyonel vitrini ile tüm ihtiyaçlara cevap veren takımda altın rengi oyma desenler gösterişli bir yemek odası takımı isteyenlerin aklını başından alacak.

2018 Yılı Yatak Odası Mobilyaları



2018 yılı, yatak odası takımı almak veya yatak odalarını baştan dekore etmek isteyenlerin yılı olacak. Yeni yılda Evgör Mobilyada birbirinden şık ve kaliteli yatak odası takımları kullanıcılarını bekliyor. Lüks Yatak Odası Takımları 2018 yatak odaları Buz mavinin tüm güzelliğini bir yatak odasında toplayan Nişantaşı Lüks yatak Odası Takımı, her bir parçası ile lüks bir mobilya grubu olarak 2018 yılında yatak odalarını yenilemek isteyenlerin tercihi olacak. Karyola başlığı dahil tüm parçalarında mavinin egemen olduğu yatak odası takımında altın sarısı şeritler mobilyaya son derece şık bir hareketlilik katmış. Balgat Lüks Yatak Odası Takımı zevk sahibi çiftlerin tercihi olarak birçok yatak odasını fonksiyonelliği ve şıklığı ile tamamen değiştirecek. Sıra dışı işçiliği ve farklı olduğu kadar bir o kadar şıklığı ile dikkat çeken Fethiye Lüks Yatak Odası Takımı, 2018 yılında rengi, geometrik tasarımı ve hiçbir detayın göz ardı edilmediği işçilik kalitesi ile çok konuşulacak. 2018 yılının estetik ve tasarım harikası yatak odalarından olan Bulgaria Krem Yatak Odası Takımı; dolabı, karyolası, şifonyeri, şifonyer aynası ve 2 adet komodinindeki muhteşem işçilik ve tasarım bütünlüğü ile göz kamaştırıyor. Dolabın üst ve alt detayı karyola, şifonyer ve komodinlerle aynı detaylara sahip olup, aynaların estetik yerleşimi ise yatak odalarına ayrı bir hava katıyor. Ahşap Yatak Odası Takımları Retrova Ahşap Yatak Odası Takımı yeni yılda ahşabın farkındalığını yaşamak isteyenler için mavi ve ahşap rengi ile yata odalarında en şık ve en kaliteli yatak odası tasarımını yaratmaya aday.