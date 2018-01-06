2018 istihdam yılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstihdam Şurası'nda, 2018 yılına ait teşvikleri açıkladı. Buna göre, 2017'deki teşvikler artarak devam edecek, üzerine yenileri de gelecek. Asgari ücrete 100 liralık Hazine yardımı, 773 liralık sigorta ve vergi teşviki, İş Başı Eğitim Programı gibi destekler sayesinde 2017'de 1.5 milyon ilave istihdam sağlandı. Bu teşviklerin yeni yılda da devam etmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca İstihdam Şurası'nda iş dünyasından da artı iki istihdam talebinde bulundu. Artı 2 istihdam ve 2017 teşvikleriyle 2018'de 4 milyon yeni istihdam yaratılması hedefleniyor.

773 TL'LİK TEŞVİKE DEVAM

5 milyondan fazla istihdam sağlayan imalat ve bilişim, stratejik sektörler olarak belirlendi. Bu sektörlerdeki işverenler, işe yeni aldıkları her bir kişi için teşvik alacak. 2017'de bu teşvik tutarı sadece brüt asgari ücret tutarı üzerinden geçerliydi. Bu da sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi dahil toplam 773 liralık teşvikti. İşe yeni alınan bir çalışan, asgari ücretle işe başlamışsa; işveren, bu çalışan için yüzde 15'i işçi payına düşen prim hissesi ve yüzde 22,5 de işveren payına düşen prim hissesi olmak üzere toplam yüzde 37,5 SGK'ya prim ödeyecekti. 2017'de işverenlerin işe yeni aldıkları her bir kişinin primlerini ve gelir vergisi, damga vergisini devlet ödedi. Böylece bin 777 liranın 666 lirasını (SGK'ya ödenmesi gereken yüzde 37,5'lik prim) devlet karşıladı.

2017'de 1.5 milyon ilave istihdam yaratıldı. Bu teşviklerin yeni yılda da devam etmesi planlanıyor.

400 LİRA BAKIM DESTEĞİ

İşbaşı eğitim programlarına ve mesleki eğitim kuruşlarına katılan kadınlara 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği verilecek.

YENİ DESTEKLER 1-VERGİYE TEŞVİK

Ek istihdamda prim ve vergi desteği 2018'de de sürecek, asgari ücretle sınırlı olan destekte prime esas kazanç sistemine geçilecek, 4 bin 740 liraya kadar olan ücretler de teşvike dahil edilecek. Bu destek 12 ay sürecek.

2- MALİYETİN YARISI DEVLETTEN

3 ve daha az çalışanı olan işyerlerinin sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve verginin bir ayını devlet karşılayacak, bir ayını işveren ödeyecek. Böylece 2018'de özellikle KOBİ'ler, alacakları her bir kişi için sadece 6 ay prim ve vergi ödeyecek, geri kalan 6 ayı devlet karşılayacak. Bu destek de 12 ay sürecek.

3- GENÇLERE ÖNCELİK

3 ve daha az çalışanı olan işletme sahipleri kadın, engelli ve 18-25 yaş arası gençlerden ek istihdam sağladığında 12 aylık destek süresi 1.5 yıla uzayacak.

4- 'İŞBAŞI'NA DEVAM

6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta priminin İŞKUR tarafından karşılandığı İşbaşı Eğitim Programı Teşviki 2018'de de devam edecek ve programın süresi bilişim, imalat sektörleri için 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Diğer sektörler içinse mevcut olan 3 aylık süre devam edecek.

5- PRİMLER İŞKUR'DAN

İşbaşı Eğitim Programına katılanlara verilen günlük 54 liraya kadar harçlık ve ödenen genel sağlık sigortasıyla iş kazası ve meslek hastalığı primleri de İŞKUR tarafından karşılanmaya devam edecek.

6- 75 LİRA HARÇLIK

Siber güvenlik, bilişim, kodlama gibi alanlardaki işbaşı eğitim programına katılan 18-29 yaş arası gençler, 9 aya kadar eğitim alacak, bu süre içinde de günlük 75 lira harçlık ödenecek.

7- 50 BİN LİRA HİBE

Yüzde 40 engelli raporuna sahip ve iş kuracağı alanda girişimcilik eğitimi sertifikası bulunan engellilere İŞKUR tarafından ödenen 36 bin liraya kadar hibe desteği tutarı 50 bin liraya çıkarılıyor.

TEŞVİKTEN NASIL YARARLANILACAK?

İşveren, çalışana asgari ücretten daha fazla maaş veriyorsa da yararlanılacak teşvik tutarı brüt asgari ücretle sınırlıydı. Örneğin, çalışana brüt, 2 bin 500 lira maaş verildiyse; yüzde 37,5'lik prim tutarı karşılığı 937 lira ödemesi gereken işveren, 666 liralık prim teşviki düşüldükten sonra SGK'ya 270,9 lira ödedi. Buna bir de 93 TL gelir vergisi teşviki, 13 TL damga vergisi teşviki eklendiğinde işverenin ödeyeceği tutar 164 liraya indi. 2018'deki teşvik uygulamasında ise asgari ücret sınırlaması kalktı, prime esas kazanç sistemi getirildi ve 4.740 liraya kadar olan ücretler de sigorta prim teşvikine dahil edildi.

İmalat ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren işverenler, yeni alacakları her bir kişi için -eğer asgari ücretle alıyorlarsa, 773 lira destek almaya devam edecekler. Yeni çalışanına 4.740 lira ödeyen işveren, 1.777 TL (yüzde 37,5'lik prim tutarı) sosyal güvenlik primi 107 TL (93,92+13,49 lira) gelir vergisi-damga vergisi olmak üzere 1.884 lira teşvik alabilecek. Bu, 12 ay devam edecek. Teşvik süresi ise 2020'de bitecek.