2018 hedefi: Ses üstü, sesten çok daha hızlı hipersonik silahlar

Rogozin, uzun menzilli sesüstü ve sesten çok hızlı isabet oranı yüksek silahlar geliştireceklerini ifade etti.



Başkan yardımcısı, orduya modern silahlar sağlama üzerinde durulacağını söyledi.



Ayrıca Rogozin, "Rusya'nın yeni silahlanma programı, önceki savunma tedarik planlarından farklı olacak" dedi.



Dimitri Rogozin, "Kara kuvvetlerini yeniden güçlendirmeye büyük önem verilecek" dedi ve birliklerin% 60'ının modern silah sistemleri ile donatıldığınıi ve bu payın 2020 yılına kadar% 70'e çıkarılacağını belirtti.



Aynı zamanda başkan yardımcısı, önümüzdeki 10 yıl için programın öncekilerden farklı olacağını ifade ederek hem tedarik planı, hem tedarik edilen miktar hem de ilgi alanının farklı olacağına işaret etti.