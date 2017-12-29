2018 hayatımızda neleri değiştirecek?

Emekli ve çalışanlar, maaşlarındaki artışı beklerken, sanayici, küçük ölçekli işletmeler ve tarım sektörünün gözü yeni teşviklerde. 2018’de teşvikler adeta cansuyu olacak. Yeni yılda yürürlüğe girecek para cezaları ise can yakacak.

2017 yılını uğurlarken, yeni yıl da yeniliklerle birlikte geliyor. Özellikle çalışanları yakından ilgilendiren yeni asgari ücret, taşeron işçilerin kadroya alınması gibi bir çok düzenleme yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek. Memur ve emeklilerin maaşları 2018’de artarken, küçük ölçekli işletmelere verilecek yeni desteklerin üretim ve istihdama olumlu yansıması bekleniyor. Yeni yılla birlikte artacak olan cezalar ise can yakacak. İşte satır başı ile 2018 yılında yürürlüğe girecek değişiklikler:

MAAŞLAR ARTACAK

Ocak ayında çalışan veya çalışmayan herkesin aldığı gelir yükselecek. Çalışanın asgari ücret olarak ne kadar alacağı yılın son günün kalırken, 2018 yılında 5 milyon emeklinin maaşı yeniden hesaplanacak. Memur emeklileri ise % 4 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin net zam oranı 3 Ocak’ta netlik kazanacak. Ocak ayı itibariyle en düşük memur maaşı 2 bin 829 lira olacak. En yüksek işsizlik maaşı bin 500 liranın üzerine çıkması tahmin ediliyor.

ESNAFA İŞSİZLİK MAAŞI

Belirli bir süre işe yerleşip daha sonra işsiz kalan vatandaşlara, mağduriyetlerini gidermek amacıyla birkaç ay olarak ödenen işsizlik maaşının kapsamı genişleyecek. 2018 Ocak itibariyle işi bozulan esnafa da 10 ay işsizlik maaşı ödemesi yapılacak. Yapılan hesaplamalara göre, aylık en az 705,60 lira, en çok bin 411 lira işsizlik ödeneği ayrılacak.

STRATEJİK ÜRÜNE DESTEK YAĞACAK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Desteklemeyi Geliştirme Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Stratejik Ürün Destek Programı’nı başlattı. Destek Programı’na başvurular, 1 Ocak ile 31 Mart 2018 tarihleri arasında alınacak.

TAŞERON İŞÇiLER KADROYA ALINACAK

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı. Kadroya geçebilme imkanı 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. Kadroya alınacak taşeron işçilerde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memur olabilme şartları aranacak.

ÇALIŞANA İKİNCİ EMEKLİLİK FIRSATI

Bireysel Emeklilik düzenlemesi ile çalışanlar iki yerden emekli olma fırsatını yakalamıştı. Bu düzenleme Ocak ayı itibariyle, KOBİ, küçük esnaf ve belediye çalışanları için de devreye girecek. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) otomatik katılım 1 Ocak itibariyle 50-99 arası çalışanı olan iş yerleri ile mahalli idareler ve KİT çalışanları için de geçerli olacak.

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE İNDİRİM

Vergi mükellefi olup, düzenli bir şekilde ödemesini yapanlar için yüzde 5 indirim fırsatı yolu açılacak. İlk olarak 2017’nin gelir ve kurumlar vergisi kazançlarını 2018’in Mart ve Nisan ayında beyan edecek mükelleflerden, geriye dönük 2 yıl içerisinde düzenli beyannamesini veren, vergisini yatıranlar yararlanacak. Vergi indirimi 1 Ocaktan itibaren geçerli olacak.

ARAÇ PLAKALARI NOTERDEN ALINACAK

1 Ocak’tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak. 1 Ocak’tan itibaren yeni ve ikinci el araçların ruhsat ve plakaları noterdeki işlemlerin ardından vatandaşa verilecek.

İDARİ PARA CEZALARI ARTACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018 yılında uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranında (yüzde 14.47) arttırarak ilan etti. Buna göre; 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesine göre en düşük idari para cezası 721 lira, en yüksek para cezası ise 116 bin 709 lira oldu. Uyarıları dikkate almayanlar için cezalar bir kat arttıracak. Bu durumda üst sınır 233 bin 418 liraya kadar çıkabilecek. Emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerine 1.206 lira, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 2 bin 423 lira ceza uygulanacak.

ÖNCE ARABULUCULUK, SONRA MAHKEME

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle işçi ve işveren arasında oluşan ihtilafların çözümünde doğrudan yargı yoluna başvurmadan önce arabulucuya başvuru zorunlu olacak. Sadece iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat, tespit, itiraz ve rücu davalarında arabulucuya başvurma şartı aranmayacak. Ayrıca sigortasız çalıştırılan kişiler de arabulucuya başvurmaksızın doğrudan hizmet tespit davası açabilecek. Bunun dışındaki ücret alacağı, kıdem, ihbar vb. tazminat alacağı ve işe iade talebiyle doğrudan dava açılamayacak, önce arabulucuya başvurulacak.