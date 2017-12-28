2018 fırsatlar yılı olacak

SİNAN BAKIR Türkiye ekonomisi, 2017 yılını global çalkalanmalara rağmen büyüme açısından oldukça başarılı geçirdi. Hükümetin ‘seçim yok’ dediği 2018 ise, risklerin azalacağı fırsat kapılarının art arda açılacağı bir yıl olarak görünüyor.

FETÖ’nün hain darbe girişimiyle 2016’da bozulan büyüme dinamiklerinin 2017’de düzelme eğilimine girmesi başta ulaştırma ve turizm olmak üzere tüm sektörlere yansımaya başladı. Yıl genelinde uygulanan ekonomi politikaları ile piyasalarda güven sağlanması, önce Borsa İstanbul endeksine rastladı. Rekor üstüne rekor kıran borsanın yanı sıra yatırımcıların yöneldiği diğer enstrümanlar da yılın ilk yarısında döviz kurunun dengede kalmasında etkili oldu. Büyümedeki iyileşmeye, dünya ekonomisi ve ticaretindeki toparlanma da katkı sağladı. Türkiye ekonomisi, 2017’yi yüzde 6.5-7.0 arasında bir büyüme ile kapatacak. 2017’de ekonomik büyümeye en yüksek katkıyı net ihracat ile özel tüketim harcamaları sağlarken, kamu harcamaları ile yatırımların da katkısı görüldü. Yükselen enflasyon ile faizler ve Türk Lirasının değer kaybı ise, olumsuz gelişmeler olarak kayıtlara geçse de yatırımcılar 2018’den umutlu. Uzmanlar, iş dünyasının 2018 yılı planlarını yaparken piyasa koşullarını dikkate almaları gerektiğini vurguluyor.

BÜYÜME HEDEFİ GERÇEKLEŞEBİLİR

Ekonomistler, 2017’de sağlanan iyileşmeler çerçevesinde hazırlanan Orta Vadeli Programın, Türkiye ekonomisi için yol gösterici olmaya devam edeceğini vurgulayarak şu tespitlerde bulunuyor: Hükümet, hazırladığı Orta Vadeli Program’da hızlanan büyümenin sürdürülmesini hedefliyor. Bu çerçevede 2018 için yüzde 5.5 ekonomik büyüme beklentisi bulunuyor. 2018’de toplam tüketim harcamalarında büyümenin yüzde 4.4’ten yüzde 3.9’a ineceği, yatırım harcamalarında ise büyümenin yüzde 4.8’den yüzde 6.0’ya çıkacağı öngörülüyor. 2018’de ekonomide yüzde 5 büyümeye rahatlıkla ulaşılacak.

ENFLASYONDA HEDEF TEK HANE

Orta Vadeli Program’da 2018 sonu enflasyon hedefi yüzde 7.0 olarak belirlendi. Ancak özellikle döviz kuru artışları ile petrol ve emtia fiyatlarındaki artışlar enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yapacak. Ayrıca 2017’den sarkan yüksek üretici fiyatlarının da enflasyon üzerinde baskısı olacak. Bu çerçevede 2018 sonu enflasyonu tek haneli rakamlara inse dahi yine de hedefin üzerinde kalacak.

İhracat 200 milyar dolara yaklaşacak

2018’de tüm ihracat pazarlarımızda ekonomik büyümenin hızlanacak olması ile petrol ve emtia fiyatlarındaki artışın yaratacağı baz etkisi sonucu ihracat artışı hızlanarak sürecek. 2018’de 170 milyar dolar ihracata ulaşılabilecek. Ancak ithalat artışı da devam edecek. Bu nedenle dış ticaret açığı ve cari açık muhtemelen 2017’nin üzerinde gerçekleşecek olmakla birlikte açıkların boyutu finansal istikrarı bozmayacak seviyelerde kalacak.

YATIRIMLARDA ARTIŞ OLACAK

Türkiye’de 2018 yerli ve yabancı özel sektör yatırımlarının artacağı bir yıl olacak. Özellikle sanayi üretiminde kapasite kullanım oranlarının azami seviyelere yaklaşmış ve ulaşmış olması nedeniyle yeni kapasite yatırımları hızlanacak. Ayrıca yerli otomobil, yerli raylı sistemler ve ekipmanları, yerli ilaç, yerli savunma araçları gibi alanlarda da büyük ölçekli yatırımlar yapılması bekleniyor.

MERKEZ TEMKİNLİ

Merkez Bankası, 2018’de enflasyonu ve finansal istikrarı gözetecek olmakla birlikte büyüme dostu bir para politikası uygulayacak. Bu çerçevede daha geniş likidite olanakları ile kredi büyümesi devam edecek. Merkez Bankası, piyasalarda TL ve döviz cinsi ödeme sistemlerinde yeterli likiditenin bulunmasına azami önem gösterecek. Ancak fiyat istikrarı hedefi nedeniyle TL faizler yüksek kalmaya devam edecek. Bu da tüketicilerin alım iştahını gölgeleyecek önemli bir risk.

İŞ DÜNYASI GLOBAL FUARLARA ODAKLANACAK

Uluslararası camiada ürünlerini tanıtmak isteyen Türk firmaları, dünyanın dört bir yanındaki fuarlara katılmak için gün sayıyor. Bu alanda 57 yıldır profesyonel bir ekiple çalışma yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2018’de de yeni işbirlikleri için bağlantılar kurdu ve fuar takvimini açıkladı. İstanbul Ticaret gazetesi aracılığı ile firmalara seslenen İTO yönetimi, yeni ihracat kapılarını aralayan girişimcileri 30’a yakın ihtisas fuarına davet etti. Söz konusu fuarlarda ikili iş görüşmeler, konferanslar, ülke tanıtım organizasyonları gerçekleştiriliyor.

İŞ BAĞLANTILARINDA ÖNCÜ

Türk ve yabancı firmaların İTO çatısı altında katıldıkları fuarlarda yaptıkları yüz yüze görüşmelerin geri dönüşü yeni iş ve ihracat bağlantısı oluyor. İTO’nun uluslararası lobi çalışmaları ile gerçekleştirdiği ‘Onur Konuğu Ülke - Türkiye’ fuarları ile de Türk iş dünyası sadece ürünlerini değil; kültürünü, sanatını, tarihini, mutfağını da tanıtma imkanı bularak çok daha büyük başarılara imza atıyor. İTO, 2018 yılında kompozit, gıda, sanayi, kümes hayvanları, çevre teknolojileri, gayrimenkul yatırımı, mobil teknoloji ve aydınlatma dahil çeşitli sektörlerde 28 fuarı takvimine aldı.

İşte yeni yılda Oda’nın katılacağı fuarlardan bazıları:

-6-10 Şubat arasında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Kuveyt 2. Uluslararası Ticaret Fuarı

-26 Şubat-1 Mart arasında İspanya’da Mobile World Congress, mobil iletişim ve teknolojileri fuarı.

- 13-16 Mart arasında Fransa’da gayrimenkul ve yatırım dünyasının buluşma noktası olacak MIPIM Fuarı.

-15-19 Nisan / 15-19 Ekim / 1-5 Mayıs/ 31 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek olan Canton ticaret fuarlarına Türkiye elektrikli ev aletleri, inşaat ve yapı malzemeleri, gıda, hediyelik eşya, kozmetik mamulleri ve ev tekstili ile katılacak.

-16-18 Mayıs arasında Çin’de düzenlenecek olan Asya kıtasının en büyük gıda fuarı.

-7-10 Kasım arasında Arjantin’de otomotiv sanayi ve yedek parça fuarı düzenlenecek.