2018 Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye’de yapılacak

Marmaris'e gelen FIA yetkileri olumlu karar verdi, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’na Türkiye ev sahipliği yapacak.

2018 yılında düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC)’nın Türkiye’de düzenlenmesine karar verildi. Yarışlar eylülde Muğla'nın Marmaris ve Ula ilçelerinde yapılacak.

HAYRAN KALDILAR

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen Avrupa Ralli Kupası kapsamında düzenlenen Balkan Ralli Kupası'nın finali Marmaris’te gerçekleştirildi. Gözlem ve incelemelerde bulunmak üzere Marmaris Rallisi'ni izlemeye gelen Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) yetkilileri, etapların kalitesi ve servis alanlarına hayran kaldıklarını dile getirdiler. Gözlem yapan ekibin içerisinde FIA Ralli Komisyonu Başkanı Jarmo Mahonen ve FIA Güvenlik Delegesi Michale Mouton'un ile birlikte FIA'nın diğer yetkilileri de bulundu.

MUHTEŞEM BİR ORGANİZASYON YAPACAĞIZ

Türkiye Otomobil Federasyonu Başkanı (TOSFED) Serkan Yazıcı, ''Dünya Ralli Şampiyonası'nın ülkemize yeniden gelmesi için gerçekten çok çalıştık, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Marmaris'e gelerek rallinin startını veren Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'ın bize verdikleri destekle kusursuz bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Elbette Muğla Valimiz, Marmaris Belediye Başkanımız ve diğer tüm yetkililer verdikleri destekler ve sağladıkları imkânlarla bu başarıyı yakalamamamızı sağladılar. Dünya Ralli Şampiyonası'nın ülkemize geri gelmesinden çok memnunuz ve unutulmayacak muhteşem bir organizasyon yapmak için çok çalışacağız'' ifadelerini kullandı.

SPOR TARİHİNDEKİ EN İYİ ANLARDAN BİRİ OLACAK

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Promotör Direktörü Oliver Ciesla ise ralli yarışlarının bitiminde; "WRC takvimine uygun olan bir ralli izlemek istedik, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED'de bunu kusursuz şekilde başardı. Tüm ekibi tebrik ediyorum ve 2018'de takvime dönüşlerini kutluyorum. Gelecek yılın takvimi, spor tarihindeki en iyi anlardan biri olacak. Marmaris'te ormanda geçen etaplar, denizi kucaklayarak arka planda harika bir manzara oluşturuyor. WRC hayranları Marmaris'te mükemmel görüntülerle karşı karşıya kalacaklar" dedi.