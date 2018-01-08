2018 de Yeni Trend Mobilyalar

Üretimden satışa tüm süreçlerimizde “sizi referans alarak” hareket ediyor, evlerinize değer katıp evlerinizin her köşesinde olmak istiyoruz. Siz yeni yıla girdiğinizde eviniz eski kalmasın diye büyüleyici renkleri ve eşsiz tarzlarıyla yeni moda ürünlerimizi sizlere sunuyor ve sizlerin modayı hem renkleriyle hem tarzıyla hem de mobilyadayeni trendler ile evinize taşımanızı sağlıyoruz.

2018 Yatak Odalarımız İleYeni Modaya Hayran Kalacaksınız

Yatak odalarımızın yenilenmiş renk kombinasyonları ile hayatınıza yeni renkler katacak, en trend tarzları ilk siz evinize taşıyacaksınız. Sitemizde ulaşabileceğiniz yeni yatak odası ürünlerimizden dilediğinize en avantajlı 2018 mobilya fiyatları ile sahip olabilirsiniz. Sadece fiyat avantajlarımızdan faydalanmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni trendleri yeni renkleriyle evinize taşıyacaksınız. Her zevke ve her size hitap eden yeni yatak odalarımız, hangisini seçeceğiniz konusunda sizleri kararsız bırakacağa benziyor. En yeni trend yatak odaları sizler de yeniliği takip edin.

Yemek Odalarımızda Zarafet Ve Şıklığı Yeniden Keşfedeceksiniz

Özenli renk seçimleri ile yeni yıla uyarladığımız yemek odası ürünlerimizde de siz değerli müşterilerimize sadece en iyisini sunmaya çalıştık, bu eşsiz yeniliklere en kısa sürede, en yeni avantajlardan faydalanarak kavuşabilir ve yeni yıldayemeklerinizi 2018 kadar yeni ve şık yemek odanızda yiyebilirsiniz. Yeni yemek odalarımızı aldığınızda mutlu olacak ve evinizi daha çok seveceksiniz. Aynı zamanda yeni modayı evinize getirdiğiniz için bundan gururlanacaksınız. Biz sizlere değerler katmak istiyoruz. Yeni moda yemek odaları 2018ile bu değerlere ulaşacaksınız.

2018 Yılı Koltuk Ve Oturma Takımlarımızda Konfordan Farklı Şeyler De Var

2018 sizin yılınız olsun diye yeniliği ve yaratıcılığı kullandığımı diğer ürünlerimizden olan koltuk takımları ve oturma takımlarımızda da evinizin her köşesine yenilenmiş olarak girelim diye yeni tarzlar oluşturduk, yeni renkler kullandık. Sitemizden ulaşabileceğiniz ürünlerimizdeki yenilik evinizi de yenileyecek ve şıklığı ile sizi bile kıskandıracak. Otantik, olgun ve zıtlık odaklı renk seçimleri ile her takımımız ile evinize farklı bir hava katacaksınız. Ayrıca yeni trend köşe takımlarımızla hayat tarzınızı evinize yansıtacak, yine en moda renkleri ile 2018’in moda renkleri sizle belirlenecek Üstelik tüm bunlara yeniyıl avantajları ile sahip olacak, mutluluğu cebinizde de yaşayacaksınız. Çünkü biz sizlere mutluluğu ve yeniliği fiyat avantajıyla sunuyoruz.

Ev Dekorunda Özgünlüğü Ve Özgürlüğü Bizimle Yakalayın

Size sunduğumuz en güzel ev dekorasyon ürünleri ve aksesuarlarıyla evinizde özgünlüğü en ince ayrıntısına kadar yaşatacak, özgür kişiliğinizi evinizde dekorasyona yansıtacak ve tarzınızı en yeni trendlerle ortaya koyacaksınız.Evinizin tarzına uygun aksesuarlar ve aparatlarla evinizde boşluğa yer bırakmayacak her santimine tarzı ve yeniliği sığdıracaksınız. Dekore etme zevkinizi Evgör Mobilya’da bulacaksınız.

Modayı Sadece Evinize Değil Ofisinize De Taşıyoruz

Bizler 2018’e kendimizi ve sizleri hayatımızın her alanında yenilemiş olarak girme motivasyonuyla hareket ediyoruz. Ofis mobilyaları da en az ev mobilyaları kadar yeni trend ve modaya uygun olarak yeniledik. Yenilik odaklı bu değişimi ofis mobilyalarımızda da bulabilir ve iş hayatına taşıdığımız trendlere sizler de sahip olabilirsiniz. Üstelik iş hayatının yoğun stresini yenilenmiş ofislerinizde daha kolay yenecek, ilham verici renk ve tarzlarla sizin çalışırken daha verimli olmanızı sağlıyoruz. Konfor yanında kaliteyi de sizlere sunarak uzun yıllar boyunca ürünlerimizi ilk günkü yeniliği ile kullanabilirsiniz. Sizler yeniliği ve 2018’i ofislerinize de taşımak istiyorsanız muhakkak Evgör Mobilya’ya uğramalı ve yeni yılın avantajlarından ve yeniliğinden faydalanmalısınız.