Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

2018 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 00:18
2018 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi.

2018 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2016 Kesin Hesapları kabul edildi.TBMM Genel Kurulu’nde 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri yapıldı ve görüşmeler tamamlandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, oylamanın elektronik olarak yapılmasını Genel Kurulun bilgisine sundu ve oylamanın elektronik olarak yapılması kabul edildi.

Yapılan oylamada, 429 milletvekili oy kullandı. 305 kabul oyuna karşılık 124 ret oyu kullanıldı. Daha sonra 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı oylaması yapıldı. 426 milletvekili oy kullandı ve 303 kabule karşılık 123 ret oyu kullanıldı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 00:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Osman19Osman1923 sa önce
    Musluman Turk meclisi bugunden baslayarak 23-Aralik, 9-Ocak arasi 20-gunluk,Hristiyan inanisi, bayrami olan Noel ve yilbasi tatiline girdi!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini boşa çıkardı
  1. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
  2. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
  3. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
  5. Pensilvanya dediler Umre çıktı
  6. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
  7. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
  8. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
  9. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
  10. Lider, Adana'da yara aldı
  11. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
  12. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
  13. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
  14. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
  15. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
  16. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
  17. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
  18. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
  19. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
  20. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi