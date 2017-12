2017’ye ‘büyüme’ damga vurdu

Hükümetin ekonomi yönetiminde yapmış olduğu değişiklik ve aldığı önlemler yıla damgasını vurdu. Uygulanan teşvik kararları, KDV ve ÖTV düzenlemeleri, iç piyasada olumlu sonuçlar verdi. Üçüncü çeyrekte gerçekleşen yüzde 11.1’lik büyüme rakamının, beklenenin üzerinde çıkması, iş dünyasının 2018’e dönük yatırım iştahını artırdı.

İş ve siyaset çevresi, 2017 yılını geride bırakırken son bir yılın değerlendirmesini yapıyor. Dövizdeki dalgalanma ve siyasi gelişmelere rağmen 2017 yılı göstergelerinin olumlu olduğunu belirten siyaset ve iş dünyası 2018 yılından da umutlu. Siyaset ve iş dünyası, 2018 yılının 2017’den daha iyi geçeceği beklentisi içerisinde.

SON 6 YILIN REKOR BÜYÜMESİ

Türkiye ekonomisi, büyüme performansı ile 2017’ye damgasını vurdu, yılın üçüncü çeyreğindeki çift haneli büyüme rakamı ile AB, G20 ve OECD ülkelerine fark attı.

Türkiye’nin 2017’de sergilediği güçlü büyüme performansı, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Moody’s ve Fitch’in de aralarında bulunduğu uluslararası kurum ve kuruluşların tahminlerini aştı. Söz konusu kuruluşlar, Türkiye ekonomisine yönelik tahminlerinde revizyona gitmek zorunda kaldı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde yüzde 5,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 ile 2011 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen yüzde 11,6’lık büyümenin ardından, 23 çeyrek sonra en yüksek büyüme performansını yakaladı, ortalaması yüzde 2,5 olan AB ülkelerinin dört katından fazla büyüdü. Türkiye, G20 ülkeleri arasında büyüme performansıyla ilk iki sırada yer alan Çin ve Hindistan’ı da geride bıraktı.

Türkiye ekonomisinin dördüncü çeyrekte büyüme kaydetmemesi (yüzde 0) halinde bile, 2017 için Orta Vadeli Program’da (OVP) öngörülen yüzde 5,5 büyüme hedefine, üçüncü çeyrek sonuçları itibarıyla yaklaşılmış oldu.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 66. Hükümet ile ekonomi yönetiminde değişiklikler oldu. Bazı bakanlıklara yeni isimler gelirken, bazı bakanlar ayrıldı. Mehmet Şimşek, ekonominin koordinasyonu ve kamu bankalarından sorumlu Başbakan Yardımcısı oldu.

‘NEFES ALDIRAN’ DÜZENLEMELER

Uluslararası konjonktür ile çevre ülkelerde yaşanan kargaşaların yarattığı olumsuz havayı dağıtmak ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla hem reel kesimi hem de vatandaşın cebini rahatlatan düzenlemeler hayata geçirildi. KOBİ’lerin ve ihracatçıların finansmana erişimi kolaylaştırıldı. Bu amaçla Hazine destekli kredilerde Kredi Garanti Fonunca (KGF) sağlanan kefaletlerin bakiye tutarının üst sınırı 20 milyar liradan 250 milyar liraya çıkarıldı. Kefalet sürecini hızlandıran portföy garanti sistemi (PGS) tesis edilirken, Hazine’nin kredinin duruma göre, KOBİ dışında yüzde 85, KOBİ’ler için yüzde 90, ihracatçı için yüzde 100 kefil olması sağlandı. İnşaat sektörüne canlandırmak amacıyla KDV, damga vergisi ve tapu harçlarında düzenlemeye gidildi. Bankalara borcu olan milyonlarca vatandaş ve şirketleri ilgilendiren sicil affı yürürlüğe girdi.

‘YENİDEN YAPILANDIRMA’DA İKİNCİ FIRSAT

Bazı kamu alacaklarını yapılandırmayı amaçlayan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu yürürlüğe girerken, bir önceki yeniden yapılandırmaya (6736 sayılı kanun) başvurmuş ancak ödemelerini süresinde yapamadıkları için haklarını kaybeden vatandaşlara da ikinci bir fırsat tanındı. Beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfıra, mobilyaların KDV’si yüzde 8’e çekilerek, hem bu sektörlere hareketlilik sağlandı hem de vatandaşların bu eşyaları ucuza satın almalarının yolu açıldı. Tasarrufların artırılması amacıyla 45 yaş altı çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil edilmesi uygulaması başlatıldı. Kademeli olarak hayata geçirilen uygulamayla 3,4 milyon çalışan sisteme dahil edildi.

KIRMIZI ETTE GÜMRÜK VERGİLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

İç piyasada kırmızı et fiyatlarında yaşanabilecek artışların önüne geçilmesi amacıyla kesimlik canlı hayvan ve karkas sığır etinde uygulanan gümrük vergileri düşürüldü. Et ve Süt Kurumu (ESK) da iki zincir market üzerinden ucuz kırmızı et satışına başladı.

MTV’deki artış tartışıldı

Motorlu Taşıtlar Vergisine yapılan zam da 2017’nin gündem maddeleri arasında yer aldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yüzde 40 artırılacağı açıklanan MTV, kamuoyunun tepkisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine “torba yasa”da yüzde 25 olarak belirlendi. Yılın son günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni yıla ait bütçe ile 2018’de ekonominin rotası oluşturuldu.

SAVUNMA SANAYİİ ‘GÜVEN’ VERDİ

Türk savunma sanayii bu yıl Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) heyecanı yaşadı. Yerli firmalar, özgün ve yenilikçi ürünleriyle fuara damga vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin envanteri yerli ürünlerle güçlendirildi. Yıl boyunca yeni ihracat başarılarına imza atan savunma sanayisi şirketleri, uluslararası listelerdeki tırmanışını sürdürdü. Savunma sanayisi ürünlerinde yurt dışı bağımlılığın azaltılmasında kritik önemde olan yerli motorların üretimi için çeşitli projeler başlatıldı. Roketsan tarafından geliştirilen KAAN Füzesi’nin Türk Silahlı Kuvvetlerine tesliminden önce Sinop›tan Karadeniz açıklarına 280 kilometre mesafeye yapılan son test atış başarıyla gerçekleştirildi. Ekonomiye ilişkin yol haritası çizilen Orta Vadeli Program’da (OVP), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) 2020’de 4 trilyon doları aşacağı, enflasyonun kademeli şekilde yüzde 5’e ineceği, işsizliğin de tek haneye gerileyeceği öngörüldü.

2,5 ton altın yastık altından çıktı

¥ Yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması için altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı başlatıldı. Ekimde 4 haftalık ilk talep toplama döneminde, 370 milyon lira değerinde yaklaşık 2,5 ton altın yastık altından çıkarıldı.

Dev projelere başlandı

¥ İstanbul 3. havalimanının da aralarında bulunduğu mega projelerin yapımı sürerken, yeni projelere de başlandı. Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü unvanına sahip olacak ‘’1915 Çanakkale Köprüsü’’ ile Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun temeli atıldı.

Türkiye’nin otomobili için imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çağrıyı yaptı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB koordinasyonunu yürüttü. 5 firma elini taşın altına koydu ve Ortak Girişim Grubu’nu oluşturdu. 60 yıllık rüya için imzalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili üretecek şirketleri, “Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı”nda açıkladı. Otomobili, Turkcell, BMC, Kıraça Holding, Zorlu Holding ve Anadolu Grubu üretecek.

Hedef tek rakamlı enflasyon

Stratejist ve ekonomist Can Gürlesel, 2017 yılının yüzde 6.5-7.0 arasında bir büyüme ile kapanacağını belirtti. Orta Vadeli Program’ın Türkiye ekonomisi için önemli yol gösterici olmaya devam edeceğini kaydeden Can Gürlesel, 2018 yılı için şu değerlendirmelerde bulundu: “Hükümet, hazırladığı Orta Vadeli Program’da hızlanan büyümenin sürdürülmesini hedefliyor. Bu çerçevede 2018 için yüzde 5.5 ekonomik büyüme beklentisi bulunuyor. 2018’de toplam tüketim harcamalarında büyümenin yüzde 4.4’ten yüzde 3.9’a ineceği, yatırım harcamalarında ise büyümenin yüzde 4.8’den yüzde 6.0’ya çıkacağı öngörülüyor. 2018’de ekonomide yüzde 5 büyümeye rahatlıkla ulaşılacak.”

ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK

Orta Vadeli Program’da 2018 sonu enflasyon hedefinin yüzde 7.0 olarak belirlendiğine dikkat çeken Gürlesel, “2018 sonu enflasyonu tek haneli rakamlara inse dahi yine de hedefin üzerinde kalacak” dedi.

Akfen Holding’ten yeni yatırımlar

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Türkiye ekonomisinin 2017’de hükümetin teşvikleriyle iyi bir performans gösterdiğini, bu performansın gelecek yıl da devam edeceğini belirterek, ancak kalkınmanın lokomotifi görevinin devlet için sürekli olamayacağını, bunu özel sektörün üstlenmesi gerektiğini söyledi. Akın, 2017 yılını değerlendirirken, 2018’den beklentileri, hayata geçirecekleri yatırımlar ve istihdam planlamaları hakkında bilgi verdi. Akın, 2,9 milyar lirası 2018’de olmak üzere gelecek iki yılın sonunda 5,2 milyar liralık yatırım projelerini hayata geçireceklerini belirterek, “Bu yatırımlar karşılığında en az bin 530 kişilik yeni istihdam sağlayacağız. İstihdam yarattığımız kişi sayısının 2019 sonunda ise 2 bin 345 kişiye ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

Akfen Holding’in 2018 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediği yatırımlar, bu yatırımları hayata geçirmeyi planladıkları tarihler ve yatırım tutarları şöyle:

Dünyayı neler bekliyor?

Dünya ekonomisi 2017 yılında çalkantılı olaylara sahne oldu. Özellikle siyasi kararlarla hareketlenen dünya ekonomisinde 2018 yılında da siyasetin etkili olması bekleniyor. Ekonomi çevreleri, 2018’de dünya genelinde savunma, bilgi teknolojilerini ekonomik canlılığın en yüksek olacağı sektörler arasında sıralıyor. Başta ABD, Çin, Rusya ve Batı Avrupa’daki siyasi ve ekonomik gelişmelerin 2018 yılında da dünya ekonomisine büyük etkisi olması bekleniyor.

2018’de iş dünyasının yönünü belirleyecek trendler ise şöyle sıralanıyor:

-ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarının etkisi izlenecek.

-Batı Avrupa ise Brexit’in olumsuz etkisini hissedecek. Belirsizlik nedeniyle İngiltere’de perakende satışlar yüzde 0.4 azalacak.

-Rusya’da turizm Dünya Kupası sayesinde canlanma gösterecek. Ülkede otel fiyatlarının yüzde 12, uçak biletlerinin yüzde 7 artış göstermesi bekleniyor.

-Petrol fiyatlarının ortalama 54 dolarla düşük seyredecek olması, Suudi Arabistan gibi doğal kaynak zengini ülkelerin cüzdanlarının ağzını sıkıca kapatacağı anlamına geliyor.