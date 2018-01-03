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2017'nin zam şampiyonu 'domates'

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2017 yılında gıda grubunda en yüksek fiyat artışı yüzde 71,1 ile domates oldu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:28
2017'nin zam şampiyonu 'domates'

Bu ürünü yüzde 67,5 ile limon, yüzde 44,4 ile mandalina, yüzde 43,7 ile Antep fıstığı takip etti. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Aralık 2017'de yıllık enflasyon yüzde 11,92 oldu. Geçen sene bir önceki yıla göre 106 gıda ürününün fiyatında artış gözlendi, 10 maddenin fiyatında gerileme oldu.

Söz konusu dönemde fiyatı en çok zamlanan ürün yüzde 71,1 ile domates oldu, bu ürünün kilogram fiyatı 3,77 lirayı geçti. Domatesi yüzde 67,5 ile limon, yüzde 44,4 ile mandalina, yüzde 43,7 ile Antep fıstığı, yüzde 42,6 ile kahvaltılık tereyağı, yüzde 38,6 ile patates ve yüzde 36,7 ile nar izledi.

Leblebide yüzde 35,5, portakalda yüzde 32,6, elmada yüzde 29,3, kuru soğanda yüzde 28,5, pirinçte yüzde 26,2, muzda yüzde 25,6 fiyat artışı görüldü.

2016 yılının zam şampiyonu nohudun fiyatı da 2017'de yüzde 22,9 artarak 13,5 liraya çıktı.

Dana eti fiyatları söz konusu yılda yüzde 4,28 artarak 40,8 liraya yükselirken, bebek maması yüzde 21,3, su yüzde 13,3, ekmek yüzde 7,9 zamlandı.

En fazla fiyat düşüşü sarımsakta

Bu dönemde sarımsak fiyatı yüzde 22,8 azaldı. Sarımsağı yüzde 20,1 ile karnabahar, yüzde 10,2 ile çarliston biber, yüzde 8,3 ile sivri biber ve mercimek, yüzde 8,1 ile fındık içi, yüzde 7,6 ile yeşil soğan, yüzde 6,8 ile yumurta, yüzde 4,1 ile salam, yüzde 1,8 ile salça takip etti.

 

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 11:28
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. Tüketici Fiyat Endeksi
  3. domates
  4. elma
  5. sarımsak
  6. çarliston biber
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