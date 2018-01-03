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2017’nin tahmini enflasyonu 11.73

“AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi”ne katılan ekonomistler, 2017 yılında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 11,73 artmasını bekliyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:18
2017’nin tahmini enflasyonu 11.73

AA Finans’ın, TÜİK tarafından yarın açıklanacak Aralık 2017 enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin 2017 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11,73 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin 2017 yılı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 11,27 ve en yüksek yüzde 12,20 aralığında yer aldı. Ekonomistler aralık ayında enflasyonun yüzde 0,51 artacağını hesaplarken, enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,10 ve en yüksek yüzde 0,82 oldu. Enflasyon Kasım 2017’de bir önceki aya göre yüzde 1,49 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,98 artış göstermişti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 12:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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