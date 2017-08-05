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2017'nin en mikroplu noktaları

2017'nin en mikroplu noktalarını biliyor muydunuz?

05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:32
2017'nin en mikroplu noktaları

    2017'nin En Mikroplu Noktaları

Teneke kutuların ağız kısımları

Ortak kullanım tuvaletlerin sifon,musluk ve kapı kolları

Fastfood ve çiğ köftecilerde verilen garnitürler

Kağıt paralar

Ortak kullanım alanlarındaki merdivenlerin tırabzanları

Restorant ve cafelerdeki menüler

Ortak kullanım alanlarındaki su sebilleri

Toplu kullanılan nargilelerin uç kısımları

Denetimi yapılmayan buz makineleri

Güzellik salonlarındaki sabun ve havlular

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:32
  1. HİJYEN
  2. TEMİZLİK
  3. MİKROP
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