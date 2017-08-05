2017'nin en mikroplu noktaları
2017'nin en mikroplu noktalarını biliyor muydunuz?05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:32
2017'nin En Mikroplu Noktaları
Teneke kutuların ağız kısımları
Ortak kullanım tuvaletlerin sifon,musluk ve kapı kolları
Fastfood ve çiğ köftecilerde verilen garnitürler
Kağıt paralar
Ortak kullanım alanlarındaki merdivenlerin tırabzanları
Restorant ve cafelerdeki menüler
Ortak kullanım alanlarındaki su sebilleri
Toplu kullanılan nargilelerin uç kısımları
Denetimi yapılmayan buz makineleri
Güzellik salonlarındaki sabun ve havlular