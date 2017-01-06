2017'de yeniden sorduracaklar; İnce uçlu şarjın var mı?

Consumer Electronics Show 2017 (Tüketici Elektroniği Fuarı 2017), dün basın mensupları için kapılarını açtı. 8 Ocak'ta son bulacak fuarda birbirinden ilginç ürünler tanıtılıyor. Dev firmaların son teknoloji ürünlerini tanıttığı CES 2017'de yaşamı kolaylaştıran teknolojiler önplana çıkıyor. Karar Teknoloji Editörü Ahmet Usta, yüzlerce gazetecinin takip etitği CES 2017'yi izledi, öne çıkan ürünleri inceledi.

DÜNYANIN EN İNCE ŞARJ ADABTÖRÜ

İsrailli bir firma tarafından geliştirilen dünyanın en hafif ve ince şarj adabtörü akıllı telefonlardaki jarj sorununu bitirecek gibi... En dikkat çeken ürünlerden biri de çaydanlığa atılan küçük bir küp... Cep telefonlarından kontrol edilebilen bu küp, çay demlenirken tüm verileri size bildiriyor ve mümkün olan en iyi kıvamı yakalamanızı sağlıyor.

Bu yıl CES 2017'de yine üç boyutlu yazıcıların hayrete düşüren evrimi önplana çıkıyor. Metallerden istediğiniz ürününün çıktısını almanızı sağlayan ve torna-tesfiye diye bildiğimiz işlemi birkaç tuşla yapmanızı sağlayan yazıcı şaşırtıyor.

BEBEK GAZINI HABER VEREN AKILLI SENSÖR

CES 2017'nin yaşamı kolaylaştıran ürünlerinden en dikkat çekici olanları kadınlara yönelik olanları. Akıllı saç fırçası bunlardan biri. Saçlarınızdaki kırılmaları takip edip, nasıl taramanız gerektiğini söylüyor. Bebek bezine takılan sensör ise bir çok annenin işini kolaylaştıracak bir ürün. Bebeğin çişini yapıp yapmadığını, ne zaman yapacağını, gazının olup olmadığını kontrol ediyor ve durumu akıllı telefona uygulama aracılığı ile bildiriyor.

HORLAMAYI BİTİREN YATAK

Doktorların bile bazen çaresiz kaldığı horlama soruna teknoloji de el attı. CES 2017'de görücüye çıkan akıllı yatak yatış pozisyonunu inceleyip kendini bunu göre ayarlıyor. Böylece yatak kaynaklı bel ağrılarının önüne geçiyor. Yatak nefes alış verişinizi kontrol edip horlamaya başladığınız zaman yastık tarafını yükselterek soruna çözüm üretiyor.

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