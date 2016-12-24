Eklenme: 24 Aralık 2016, 19:56
Bu haber 272 kez okundu
600
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
İLGİLİ HABERLER
"2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak"
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulundu.…
'Mayıs'ta Gezi benzeri büyük bir isyan planlandı'
Gazeteci Yazar Ergün Diler, dün yayınlanan yazısında, Mayıs ayında Gezi…
Yeni anayasa konusunda sıcak gelişme
Anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçilmesi onaylandı.
Şimdi yandılar! Savcılık 10 bin kişinin peşinde
Twitter, Facebook ve Youtube'u kullanarak terör propagandası yapan kişilerle ilgili…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şaşırtan ikram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe’de hizmete giren Sosyal Güvenlik Kurumu…
Türkiye'nin gururu 'Reis' denizle buluşacak!
Donanma Komutanlığı'nı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Işık, "İnşallah ilk…