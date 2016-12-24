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"2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak"

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım "2017, bundan daha güzel olacak. Hiç karamsar olmaya lüzum yok. Bunlar, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin sancılarıdır, doğum öncesi sancı gibidir. 2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak, hem bölgesinde hem dünyada hak ettiği yeri tam anlamıyla almış olacak" dedi.

Eklenme: 24 Aralık 2016, 19:56
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EtiketlerTürkiye İhracatçılar Meclisibinali yıldırım
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