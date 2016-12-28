2017'de kamuya 30 bin öğretmen alınacak

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2017 bütçe kanununa göre, "memur alımı için" verilen atama izni sayısı 5 bindir. Ancak daha önce ifade ettiğimiz üzere bu sayıya sözleşmeli alımlar dahil değildir. Çalışma Bakanı Müezzinoğlu'nun bahsettiği 60 bin alımı sözleşmeli alımdır. Eğer ek bir kanun çıkarılıp da atama izni sayısı artırılmazsa, 30 bin öğretmen alımı sözleşmeli statüde olacaktır.

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, 2017'de kamuya ilave 60 bin kadronun verildiğini, 60 bin kadrosun yarıya yakını ise MEB'e verildiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TRT Haber'de Anadolu Soruyor programına konuk oldu.

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, kamuda 35 bin ihraç, 87 bin açığa alma işlemi gerçekleştirildi, mağdur olan varsa tekrar tekrar inceliyoruz dedi.

Müezzinoğlu, 2017 yılında kamuya 60 bin ilave kadro verildi. 60 bin kadronun büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı'na, ardından İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'na verilecek. Takvim planlamasını yapacağız, ardından Maliye vize verecek. Bunların yarıya yakını da Milli Eğitim Bakanlığı'na verilecek ifalerini kullandı.

Memurlar.net