2017’de faiz dışı fazla 9.3 milyar lira oldu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre bütçe açığı aralıkta 20,9 milyar TL oldu. Açık, 2017 genelinde ise 47.4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Ağbal, “Bu, OVP’de revize edilen rakamdan 14,3 milyar lira daha olumlu” yorumunda bulundu. Açık, 2016’da 29,9 milyar TL olmuştu.

AÇIK GSYH’NİN YÜZDE 2’Sİ

2016’da 20,3 milyar TL faiz dışı fazla verilmişken, 2017’de 9,3 milyar TL faiz dışı fazla verildi. Geçen yıl, bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,8 artarak 630,3 milyar liraya ulaştı. Bütçe giderleri ise yüzde 16 büyüme ile 677,7 milyar TL olarak kaydedildi. Vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 artarak 536 milyar TL olurken; faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 16,3 artarak 621 milyar TL’ye çıktı. Bakan Ağbal, 2017 yılında genel devlet bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 2’nin altına düşmüş olacağını, merkezi yönetim bütçe açığının ise GSYH oranının yüzde 1,5 seviyesinde kalacağını söyledi.

‘BÜTÇE, HAZİNE’Yİ TEYİT ETTİ’

“Bütçe açığı gerçekleşmesi ile Hazine’nin nakit gerçekleşmesi birbirini teyit eden gerçekleşmeler” diyen Ağbal, “Bütçe açığının aşağı gelmesi Hazine’nin borçlanma programı üzerinde de olumlu etki meydana getirmiştir” şeklinde konuştu.

Ağbal, “2017 yılında faiz harcamaları 56,7 milyar TL oldu. Her 100 TL’den sadece 10,6 lirası faize gitti. Ülkemizin ihtiyacı olan, özellikle alt yapı yatırımlarına bütçeden ilave gelirimiz olduğu sürece her zaman daha fazla kaynak ayıracağız. Ekonomik istikrarı ve mali disiplini elden bırakmayacağız.

2016’da tahakkuk ettirilen verginin yüzde 87’si mükellefler tarafından doğrudan ödenmişti. 2017’de bu oran yüzde 94’e çıktı. Vatandaş ekonomideki canlanmaya paralel olarak vergisini zamanında ve tam ödedi” dedi.

KAMU MALİYESİ GÜÇLÜ

Bütçeden oluşturulan alanı ekonominin, vatandaşların ihtiyaçları için kullanacaklarını ve 2018 yılında kamu maliyesinin bu güçlü görünümünün hükümete destek vereceğini belirten Ağbal, “Bütçe açığındaki iyileşme ile Hazine’nin borçlanma programındaki uygulaması uyumlu şekilde devam ediyor. Geçen sene KGF ile ilgili 500 milyon lira, asgari ücret desteği olarak yaklaşık 2,2 milyar liralık bir ilave ödeme yaptık.

KOSGEB’in kredi desteğine ilişkin 700 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Kamu maliyesi, enflasyon ile mücadelede Merkez Bankasının uygulayacağı para politikasına destek olacak şekilde bir politika çerçevesi uygulayacak ve bütçe disiplini de aynen devam edecek” bilgilerini verdi.

Taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili soruları cevaplandıran Bakan Ağbal, “Bu arkadaşlarımızın kamuya geçişleriyle beraber belki işçi kadrolarına atanmalarına bağlı olarak kendilerine ilave tediye ödemesi yapılması bağlamında bütçeye ilave yük gelecek ama diğer taraftan özellikle ihale süreci içinde oluşan maliyetlerin de artık oluşmaması nedeniyle ilave giderlerden kamu kurtulmuş olacak” bilgilerini aktardı.