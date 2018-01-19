Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

2017'de en sıcak dönemini yaşadı

Çin Bilimleri Akademisi (CAS) okyanusların 2017'de son yılların en sıcak dönemini geçirdiğini açıkladı.

19 Ocak 2018 Cuma 18:31
2017'de en sıcak dönemini yaşadı

CAS Atmosferik Fizik Enstitüsünün araştırmasına göre, devam eden küresel ısınma nedeniyle okyanuslar geçen yıl, 2015’ten sonra en sıcak dönemini yaşadı.

Okyanusların 2017'de, 1981-2010 yılları okyanus sıcaklık ortalamasının çok üstünde sıcaklık değerlerine ulaştığı belirtilen araştırmada, Atlantik ve Antarktika okyanuslarının da geçen yıl en hızlı ısınan okyanuslar olduğu kaydedildi.

Küresel ısınmada ısının çoğunun okyanuslar tarafından tutulmasının yanı sıra denizlerdeki sıcaklık artışının küresel ısınmanın en belirleyici sinyal olduğu vurgulanan araştırmada bu nedenle kutuplardaki buz tabakalarda erimeler meydana geleceği ve bu erimelerin mevcut okyanus seviyelerini etkileyeceği ifade edildi.

Araştırmada ayrıca deniz seviyesinin 2 bin metre altında yükselen sıcaklığın da okyanus ekosisteminde yaşayan canlıların yaşamlarının tehlikeye attığına dikkat çekildi.

ABD Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesiden (NASA) dün yapılan açıklamada, Dünya'da uzun dönem ısınma trendinin devam ettiği vurgulanarak, 2017'deki küresel ortalama kara sıcaklığının, 1951-1980 yılları arasındaki ortalamaya göre, 0,9 derece daha yüksek olduğu belirtilmişti.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 18:31
  1. Fizik Enstitüsü
  2. ABD Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör devleti İsrail'den 6 Türk'e gözaltı!
    1. Terör devleti İsrail'den 6 Türk'e..
    2. Ergenlik kaç yaşına kadar devam eder?
    3. TSK paylaştı! Teröristler çocukları..
    4. Muhaysini: Zengin Müslümanlara..
    5. ABD’den Afrin ile ilgili skandal bir..
    6. ABD: Deso Dogg'u öldürdük
    7. Bölge PYD için cehenneme döndü! TSK..
    8. Muhalifler son hazırlıklarını tamamladı
    9. Ermenistan: Başa o gelecek...
    10. Amerika'da siyasi kriz kapıda
    11. Afrin'e 40 top atışı yapıldı
    12. Terör örgütü PYD/PKK çocukları zorla..
    13. Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor
    14. Fatih'te hasta sokak köpeğine esnaf..
    15. 2017'de en sıcak dönemini yaşadı
    16. Siyonistler terör estiriyor… Hedefte..
    17. Konyaspor'dan "seribaşı uygulamasını"..
    18. Avusturya sınıra asker yığmaya başladı
    19. Borsa haftayı düşüşle kapattı
    20. Dün 280 tüp ele geçirilmişti… Piyasa..
    Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor… Ve duvar kalktı!
    Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor… Ve duvar kalktı!
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu