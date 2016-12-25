2017’de emeklileri neler bekliyor?

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Konu hakkında düzenleme Meclis gündemine geldi. 2017'nin ilk aylarında çalışmanın sonuçlanmasını ve ikramiye farklarının ödenmesini bekliyoruz. Peki, kimler ne kadar zam alacak, hangi memurlar nasıl ikramiye farkı alacaklar? İşte cevabı...

2017 yılı ocak ayında SSK emeklileri 2016 yılının ikinci altı ayında, yani temmuz-aralık arasında gerçekleşen altı aylık enflasyon oranına göre zam alacaklar. Bu oran, Aralık ayı enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklanınca netleşecek.

Ancak enflasyon tahminlerine göre işçi ve esnaf emeklilerinin 2017 yılı ocak ayındaki maaş zamlarının yüzde 3.73 oranında olması bekleniyor. Yani, bugün itibarıyla 2 bin TL emekli aylığı olan bir işçinin maaşı ocak ayında 2 bin 74 TL olacak. Artışlar sonrası en düşük SSK emeklisi maaşı 1.383 TL'ye yükselecek.

Bağ Kur emeklileri de 2017 yılında SSK'lılara uygulanan zamlardan yararlanacaklar. Yani, Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yüzde 3.73 oranında zamlanacak. Zam sonrası en düşük Bağ-Kur emeklisinin maaşı 1.087 TL'ye yükselmiş olacak.

Memur emeklilerinin maaş zamları toplu sözleşmeye ile belirleniyor. 2015 yılında imzalanan toplu sözleşmede 2017 yılı ocak ayı için belirlenen artış oranı yüzde 3. Dolayısıyla, memur emeklisinin maaş zammı net. Memur emeklilerinin maaşı ocak ayında yüzde 3 zamlanacak. Diğer yandan, memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları zor gözüküyor.