2017’de birleşmeler 10.3 milyar $’ı buldu

2017 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu’nu yayımladı. Türkiye’de birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan rapora göre, geçen yıl 298 işlem gerçekleşti.

Toplam işlem hacmi ise 2016’da yaşanan 7,3 milyar dolarlık dip seviyeye göre yaklaşık yüzde 41 artış göstererek 10,3 milyar dolar oldu. Bu rakam, 2016 öncesi döneme göre düşük kalsa da toparlanmaya işaret etti. Geçen yıl birleşme ve satın almalar pazarının görünümünü az sayıdaki büyük ölçekli yabancı yatırımcı işlemi ile giderek artan sayıdaki girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemleri belirledi. Yabancı yatırımcıların işlem hacmi tarihsel dip seviyelerden birinin görüldüğü 2016’ya göre yüzde 45 artarak 5,5 milyar dolar olurken, işlem sayıları ise gerilemeye devam etti ve 2017, son 10 yıldaki en düşük ikinci yabancı işlem sayısının görüldüğü yıl oldu.