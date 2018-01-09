Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

2017’de birleşmeler 10.3 milyar $’ı buldu

Türkiye’de 2017 yılında 298 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, işlem hacmi 2016’ya göre yüzde 41 artarak 10,3 milyar dolar oldu.

09 Ocak 2018 Salı 09:36
2017’de birleşmeler 10.3 milyar $’ı buldu

2017 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu’nu yayımladı. Türkiye’de birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan rapora göre, geçen yıl 298 işlem gerçekleşti.

Toplam işlem hacmi ise 2016’da yaşanan 7,3 milyar dolarlık dip seviyeye göre yaklaşık yüzde 41 artış göstererek 10,3 milyar dolar oldu. Bu rakam, 2016 öncesi döneme göre düşük kalsa da toparlanmaya işaret etti. Geçen yıl birleşme ve satın almalar pazarının görünümünü az sayıdaki büyük ölçekli yabancı yatırımcı işlemi ile giderek artan sayıdaki girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemleri belirledi. Yabancı yatırımcıların işlem hacmi tarihsel dip seviyelerden birinin görüldüğü 2016’ya göre yüzde 45 artarak 5,5 milyar dolar olurken, işlem sayıları ise gerilemeye devam etti ve 2017, son 10 yıldaki en düşük ikinci yabancı işlem sayısının görüldüğü yıl oldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 09:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milyonları ilgilendiriyor! Onlara da zam yapıldı
    1. Milyonları ilgilendiriyor! Onlara da..
    2. Staj ücretine devlet katkısı 1 eğitim..
    3. Siteye bu yazıyı koydular… İnceleme..
    4. Van'da kaçakçılık operasyonu
    5. Terim, Ryan Donk'a gelen teklifleri..
    6. Gizli tanık deşifre oldu
    7. Milan'la görüşmeler resmen başladı!
    8. İstanbul düşüşte, İzmir gözde
    9. 'Kesik el cinayeti'nde flaş gelişme!..
    10. Devlet Bahçeli konuşuyor
    11. Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 19..
    12. Yerli otomobil ile ilgili detaylar..
    13. Prof. Dr. Nabi Avcı'dan yurt dışına..
    14. SUR YAPI Antalya için internetten 50..
    15. Kocaeli'de 96 avcıya 305 bin TL ceza..
    16. Mersin'de duvarı görenler durup bir..
    17. Adana'da otobüs durağında bali partisi
    18. Türkiye'den Soçi öncesi terör örgütü..
    19. 3 ilde operasyon! 13 adrese baskın
    20. Kentsel dönüşüme maliyet neşteri
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Otomotiv devinden tarihi karar... Artık satmayacak!
    Otomotiv devinden tarihi karar... Artık satmayacak!
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti