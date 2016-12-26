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2017`de asgari ücret ne kadar olacak?

Daha önce üç kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 29 Aralık`ta tekrar bir araya gelecek. Henüz netleşmeyen asgari ücret rakamının bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

2017`de asgari ücret ne kadar olacak?
Eklenme: 26 Aralık 2016, 14:14
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Milyonlarca çalışan 2017 asgari ücret rakamını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni ücret için üç kez toplandı. Posta'da yer alan habere göre yapılan görüşmelerde işçiler, işveren ve sendikalar faklı asgari ücret için rakamlar talep etti.

Toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016 başında 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yılda 1600 TL olmasını talep etti.

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini talep ediyor. Konfederasyon, 2017 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira net olmasını istiyor.

İşçi kesiminin 1600 TL'lik talebine karşın işverenler, geçen yılki artış nedeniyle zam yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İstikrarlı bir hedefe yönelmekte geçici mutluluklar kalıcı huzura dönüşmeyebilir" ifadelerini kullanarak, taraflardan gerçekçi taleplerde bulunmalarını istemişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri yapılan son toplantıda "ağır", "orta ağır" ve "hafif işlerde" çalışan bir işçinin net yaşam maliyetine ilişkin rakamları komisyon ile paylaştı.

Bir işçinin aylık net yaşam maliyeti "ağır" işlerde bin 668 lira 90 kuruş, "orta ağır" işlerde bin 485 lira 30 kuruş, "hafif işlerde" ise bin 379 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını, 29 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. Bu toplantıda yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor.

Asgari ücretin bin 350 TL olması durumunda istatistikler şöyle,

Brüt Asgari ücret: 1710 TL
SGK Primi: 239.40 TL
İşsizlik Sig. Fonu: 17.10 TL
Gelir Vergisi: 87.80 TL
Damga Vergisi: 12.97 TL
AGİ: 128.25 TL
Net Asgari ücret: 1352.73 TL

Asgari ücretin bin 400 TL olması durumunda istatistikler şöyle,

Brüt Asgari ücret: 1773 TL
SGK Primi: 248,22 TL
İşsizlik Sig. Fonu: 17,73 TL
Gelir Vergisi: 91,07 TL
AGİ: 132,97 TL
Net Asgari Ücret: 1402,53 TL

Asgari ücretin bin 600 TL olması durumunda istatistikler şöyle,

Brüt Asgari ücret: 2027 TL
SGK primi: 238,73 TL
İşsizlik Sg. Fonu: 20,27 TL
Gelir Vergisi: 104,13 TL
Damga Vergisi: 15,38
AGİ: 152 TL
Net Asgari ücret: 1603,60 TL

 
EtiketlerDevrim Muhafızlarıne kadar olacak
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