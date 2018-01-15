2017-YLSY sonuçları açıklandı
Yurtdışında Lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencileri seçme sınavı olan 2017-YLSY'nin sonuçları açıklandı.15 Ocak 2018 Pazartesi 21:17
Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın (2017-YLSY) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1416 sayılı kanun kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.