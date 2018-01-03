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2017 yılının toplam ihracat rakamı açıklandı

2017 yılı ihracatı 157,1 milyar dolar ile tarihin en yüksek ikinci seviyesinde gerçekleşti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:03
2017 yılının toplam ihracat rakamı açıklandı

2017 yılı ihracatı yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolar oldu. Bu tarihin en yüksek ikinci ihracat rakamı. TİM verilerine göre ihracat rekorunu 157,6 milyar dolar ile 2014 yılında gelmişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "2018 yılında her ay ihracatı açıkladığımızda tarihi rekor olacak" dedi. Zeybekci, "2018 yılında 170 milyar dolarlık ihracata doğru hızla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 11:03
  1. Nihat Zeybekci
  • FerdiFerdi14 dk önce
    denizlinin iftihar tablosu bakanımız. öyle fakirlerdi ki!şimdi yanına varamıyoruz. E tabi büyük adam oldu şimdi. Koca bakan. Netsin bizi!
  • AlperenAlperen1 sa önce
    Birde denizlinin sokaklari trafik cizgili olsa.gemisini kurtaran kaptan.hele bayram yeri.
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