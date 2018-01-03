2017 yılının toplam ihracat rakamı açıklandı

2017 yılı ihracatı yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolar oldu. Bu tarihin en yüksek ikinci ihracat rakamı. TİM verilerine göre ihracat rekorunu 157,6 milyar dolar ile 2014 yılında gelmişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "2018 yılında her ay ihracatı açıkladığımızda tarihi rekor olacak" dedi. Zeybekci, "2018 yılında 170 milyar dolarlık ihracata doğru hızla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.